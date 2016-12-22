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«Дождь» узнал о заступничестве чиновников за Серебренникова перед Путиным
Общество, 16:33
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«Дождь» узнал о заступничестве чиновников за Серебренникова перед Путиным
В защиту Кирилла Серебренникова выступили чиновники и политики, узнал телеканал. Они лично просили Владимира Путина не допустить, чтобы против режиссера завели уголовное дело, и, по данным источников телеканала, так и произойдет
Кирилл Серебренников (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Высокопоставленные чиновники и политики, в том числе члены правительства, попросили президента Владимира Путина не допустить уголовного преследования Кирилла Серебренникова. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на несколько источников, близких к правительству и самому режиссеру.

Они получили ответ, из которого следует, что уголовное дело их протеже не грозит. Собеседник телеканала в силовых структурах утверждает, что изначально сотрудники Следственного комитета хотели добиться ареста и самого режиссера, и финансового руководства «Седьмой студии» — организации, единственным владельцем которой является Серебренников. Однако затем следователи получили указания от руководства СКР не трогать режиссера. Источник телеканала считает, что такое решение было принято под влиянием вышестоящего руководства.

Источники «Дождя» рассказали также, что изначально в центре расследования был именно Серебренников. Следователи хотели доказать, что он организовал схему, которая позволила выводить бюджетные средства, поступавшие на счет «Гоголь-центра», через фирмы-однодневки. Сотрудники правоохранительных органов выясняли, «насколько он глубоко погружен в эти дела», передает телеканал.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сведения телеканала, заявил, что ему неизвестно, действительно ли чиновники и политики просили Путина оказать влияние на это дело. Наталья Тимакова — пресс-секретарь главы правительства Дмитрия Медведева — отказалась отвечать, знает ли премьер о просьбе кого-то из членов правительства президенту. ​ Сам Серебренников не комментирует уголовное дело.

Обыски в «Гоголь-центре», а также в квартире режиссера и еще по 20 адресам прошли в конце мая. В них принимали участие сотрудники ФСБ и СКР. «Дождь» передает, что в ходе обыска у Серебренникова изъяли ноутбук, телефоны, сим- и флеш-карты и жесткие диски, а также связанные с «Седьмой студией» документы. Оперативники также допросили Анну Шалашову, помощницу режиссера, и получили от нее пароли к соцсетям, в которых она вела переписку с Серебренниковым.

Артисты выступили в поддержку «Гоголь-центра». Фоторепортаж Еще 5 фото
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Обыски были связаны с делом о хищении бюджетных средств в 2014 году. По версии СКР, государство выделило деньги продюсерской компании «Седьмая студия» на развитие и популяризацию искусства. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено в мае 2015 года. Сам режиссер проходит свидетелем по этому делу.

«Акция устрашения»: деятели искусства об обысках в «Гоголь-центре»
Общество

После обысков в поддержку «Гоголь-центра» и Серебренникова высказались многие актеры, театральные критики и деятели искусства. Актер и художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов во время церемонии вручения ордена «За заслуги перед Отечеством» передал Владимиру Путину письмо деятелей культуры в поддержку режиссера. Миронов попросил главу государства «дать поручение соответствующим органам вести расследование объективно», рассказал он в беседе с РБК.

В разговоре с актером на эту тему Путин сказал: «Да дураки». Специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников пояснил, что таким образом президент дал понять, что «сам-то, конечно, ни при чем». После ежегодной «Прямой линии» 15 июня президент назвал нелепой силовую операцию в «Гоголь-центре».

Автор: Наталья Кондрашова
Теги: Владимир Путин , Кирилл Серебренников , обыски в «Гоголь-центре»
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