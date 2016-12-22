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Строительство магистрали стоимостью свыше 1 трлн руб. отложат на 2035 год
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Строительство магистрали стоимостью свыше 1 трлн руб. отложат на 2035 год
Общество, 17:46
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Строительство магистрали стоимостью свыше 1 трлн руб. отложат на 2035 год
Новые сроки запуска Кожуховской линии столичного метро и скоростной магистрали до Санкт-Петербурга пропишут в Генплане: работы в метрополитене продлятся до 2025 года, а возводить магистраль начнут не ранее 2035 года
Фото: Иван Шаповалов / ТАСС

Высокоскоростную магистраль Москва — Санкт-Петербург в Зеленограде начнут строить после 2035 года, говорится в проекте поправок в Генеральный план столицы. Изменения касаются территорий района Некрасовка и Зеленоградского округа. Как рассказали РБК в пресс-службе Москомархитектуры, сейчас документ проходит согласование, после подписания мэром Сергеем Собяниным он будет опубликован.

Планы по созданию высокоскоростной железной дороги между двумя столицами разрабатывались еще в СССР. Проект был утвержден в 1990-х годах, запуск запланировали на 1998 год, однако работы так и не были начаты, а специально созданное РАО «Высокоскоростные магистрали» обанкротилось. К идее строительства вернулись в 2004 году, в 2011-м презентовали проект магистрали протяженностью 660 км. Планировалось запустить ее в 2017 году, однако работы не были начаты. В 2013 году президент России Владимир Путин заявил, что первой высокоскоростной магистралью станет Москва — Казань.

В марте прошлого года «Ведомости» сообщали, что ветку между Москвой и Петербургом планируют построить в 2026–2030 годах. В 2010 году гендиректор ОАО «Скоростные магистрали» Денис Муратов оценивал стоимость строительства ВСМ «Москва — Санкт-Петербург» в 1,2 трлн руб. В 2014 году в Минтрансе называли сумму в 1,4 трлн руб.

Конкретных сроков строительства скоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург пока нет, сказали РБК в пресс-службе РЖД. Сейчас идет работа над проектом дороги Москва — Казань, строительство которой также еще не начато, поэтому говорить о сроках реализации других проектов преждевременно. Практически все проекты РЖД вносятся в генеральные планы субъектов. Строительство магистрали Москва — Санкт-Петербург было заложено в концепции развития скоростного движения до 2030 года, но планы регулярно обновляются, а сроки актуализируются, добавили в компании.

После 2035 года предполагается построить и новую линию метро из центра Москвы в Зеленоград длиной 45 км, указано в проекте поправок. Между Москвой и Петербургом стабильный пассажиропоток, и сегодняшняя инфраструктура с ним справляется, отмечает доцент кафедры мостов, тоннелей и транспортных конструкций Московского автомобильно-дорожного института Сергей Зеге. «Строительство одного километра скоростной магистрали будет стоить десятки миллионов долларов, но принесет лишь небольшое ускорение перевозок», — уверен эксперт. Кроме того, высокоскоростная линия не только свяжет два города, но и «разрежет» территории, через которые пройдет, что может вызвать проблемы.

В проекте поправок указано, что меняются и сроки строительства Кожуховской линии метро на юго-востоке Москвы: работы продлятся до 2025 года. Ветка, как и предполагалось, пройдет до станции «Некрасовка». Ранее московские власти анонсировали, что строительство Кожуховской линии до самой Некрасовки завершится в 2018 году. В последней версии Адресной инвестиционной программы на 2016–2019 годы работы запланированы по 2019 год включительно. Их стоимость составит более 119 млрд руб.
РБК направил запрос в пресс-службу комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Перенос строительства метро в Некрасовку может быть отчасти связан с программой реновации, полагает Зеге. Плотность населения вырастет в районах реновации, именно там больше всего потребуется развивать транспортные системы.

Генеральный план Москвы принят в 2010 году и действует до 2025 года. В марте 2017 года столичные власти утвердили правила землепользования и застройки, на основе которых будет откорректирован Генплан. Кроме того, в феврале был разработан Генеральный план Новой Москвы. В ТиНАО к 2035 году построят 72 км линий и 33 станции метро и 60 км железных дорог.

Автор: София Сарджвеладзе
Теги: Москва , Санкт-Петербург , метро , РЖД , Зеленоград , Генплан , Московский метрополитен ...
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