Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,64 58,87 EUR Нал. 66,58 65,71 USD Бирж. 59,26 +0,81 EUR Бирж. 66,10 +0,92 USD ЦБ. 58,58 +0,62 EUR ЦБ. 65,32 +0,46 EUR/USD 1,12 -0,00 ММВБ 1854,33 +0,25% РТС 985,59 -1,28% Brent 45,81 -2,14% DJIA 21528,99 +0,68% Nasdaq 6239,01 +1,42% FTSE 7511,68 -0,16%
Бельгия обвинила ЕС в попытке запретить бельгийскую картошку фри
Лента новостей
В 2019 году «Росатом» поставит ядерное топливо на АЭС в США 15:47, Бизнес Суд в Германии приговорил насильника «девочки Лизы» к условному сроку 15:41, Общество Суд получил ходатайство «Роснефти» об отказе от иска к «Системе» 15:31, Бизнес Игры Кубка конфедераций смотрели хуже товарищеских матчей сборной России 15:16, Технологии и медиа Доступ к мексиканскому шельфу получили Dea Михаила Фридмана и ЛУКОЙЛ 15:14, Бизнес По делу экс-губернатора Белых допросили 200 человек 15:03, Общество СКР прекратил дело в отношении бывшего соучредителя «Деловых линий» 14:59, Бизнес СК проверит лагерь в Москве после сообщений об избиении ребенка 14:49, Общество Флаг «Исламского государства» предложат приравнять к нацистской символике 14:38, Политика Курбан Бердыев опередил Массимо Карреру в списке лучших тренеров мира 14:36, Спорт «Роскосмос» отсудил у производителя «Протон-М» 3,2 млрд руб. из-за аварии 14:33, Общество Корабли Балтийского флота уничтожили подлодку условного противника 14:29, Общество «Калашников» начал производство нового российского беспилотника 14:24, Технологии и медиа Грушинский фестиваль перенесут на месяц из-за чемпионата мира по футболу 14:20, Общество СМИ сообщили о вернувшемся в Стамбул самолете после удара молнии 14:20, Общество НПФ «Благосостояние» передаст страховые активы компании Бориса Йордана 14:10, Финансы ЦБ предупредил о росте числа фальшивок в банкоматах 14:06, Финансы Биржевой курс евро впервые за полгода превысил 66 руб. 14:05, Финансы «Ильюшин» возобновит создание новых самолетов Ил-214 для Минобороны 14:04, Технологии и медиа В Кремле заявили об отсутствии информации об уходе в отставку Тулеева 13:56, Политика Жозе Моуринью обвинили в неуплате налогов 13:51, Спорт Пользователи Skype пожаловались на глобальный сбой в работе сервиса 13:49, Технологии и медиа В Кремле отказались комментировать столкновение США и России в Сирии 13:40, Общество В Хабаровском крае осудили перевозившую в гробу черную икру банду 13:39, Общество Министр обороны Франции подала в отставку из-за угрозы расследования 13:35, Политика Россия стала вторым по объему рынком спиннеров на AliExpress 13:34, Технологии и медиа Дизайн шенгенских виз изменят из-за подделок 13:31, Политика Бывший капитан «Зенита» получил предложение от «Краснодара» 13:29, Спорт
Бельгия обвинила ЕС в попытке запретить бельгийскую картошку фри
Общество, 15:59
0
Бельгия обвинила ЕС в попытке запретить бельгийскую картошку фри
Бельгия обвинила Европейский союз в попытке запретить национальное бельгийское блюдо — картофель фри двойной обжарки. Европейского агентство по безопасности продуктов считает, что в нем содержится канцероген акриламид

Министр туризма Бельгии Бен Вейтс обратился к Европейской комиссии с призывом не запрещать «национальную гастрономическую гордость» — картофель фри — блюдо, которое как утверждают бельгийцы, было изобретено во Фландрии еще в XVI веке, пишет The Guardian.

Вейтс направил письмо на имя еврокомиссара по здравоохранению Витениса Андриукайтиса с призывом «не принимать меры», которые приведут к «непредвиденным последствиям для нашего богатого гастрономического наследия».

Этот призыв связан с намерением Европейской комиссии запретить акриламид — химическое соединение, которое образуется в том числе при жарке картофеля или мяса. В ЕК считают, что акриламид обладает канцерогенным свойствами.

Для того, чтобы избежать его образования в продуктах питания, ЕК рекомендует предварительно бланшировать картофель перед жаркой. Однако фирменное бельгийское блюдо готовят методом двойной обжарки — первый раз обжаривают для мягкости, а второй раз — при более высокой температуре, для образования хрустящей корочки. Использование рекомендованного ЕК метода не позволит получить знаменитый вкус, считают в Бельгии.

«Я понимаю, люди за пределами нашей страны идею разные культурные традиции. Но у нас есть свои традиции, и будет обидно, если Европейский союз их запретит», — цитирует министра Daily Mail. По его словам, запрет акриламида будет «преступлением». ​

«Оскорбление превращается в настоящую рану из-за того, что в документах Европейской комиссии жареная картошка фигурирует под названием «french fries» (т.е. «французская картошка» — РБК) — термин, которому бельгийцы придают большое значение», — пишет The Guardian.

Бельгийцы уверены, французы «украли» у них фирменное блюдо — название «french fries» привезли в США американские солдаты, которые впервые попробовали картофель фри во франкоговорящей Валлонии (регион, объединяющий пять провинций на юге Бельгии).

Пресс-секретарь Европейской комиссии Маргаритис Схинас заявил 20 июня, что основная забота Европейского агентства по безопасности продуктов питания — придумать способы для сокращения потребления акриламида с продуктами питания. Кроме жареного мяса и картофеля, это вещество также содержится в печенье, кашах, кофе, крекерах и в хлебе, а также в запеченых или в приготовленных на гриле продуктах.

«Для того, чтобы защитить потребителей, мы рекомендуем картофель бланшировать, но, конечно, мы не хотим запретить бельгийскую жареную картошку», — заверил Схинас.

Канцероген акриламид внесен в список токсичных веществ в Канаде, а в США предприятиям пищевой индустрии предписано снижать содержание акриламида в продукции.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Бельгия , европейская комиссия , здоровое питание , картофель фри
Главное
Суд получил ходатайство «Роснефти» об отказе от иска к «Системе» Бизнес
Материалы по теме
Бельгия продлила участие в международной коалиции против ИГ Политика
Бельгия опровергла приостановку полетов своих ВВС над Сирией Политика
Бельгия обвинила Россию в фабрикации данных об ударе F-16 по Сирии Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку