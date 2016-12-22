«Роскосмос» отсудил у производителя «Протон-М» 3,2 млрд руб. из-за аварии

Арбитражный суд Москвы постановил, что Центр имени Хруничева должен выплатить «Роскосмосу» 3,2 млрд руб. компенсации за некачественную сборку ракеты-носителя, в результате которой она потерпела крушение

Фото: Игорь Руссак / РИА Новости

Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Государственного космического научно-производственного центра им. М. В. Хруничева, который занимался разработкой и производством ракеты-носителя «Протон-М», 3,2 млрд руб. в пользу «Роскосмоса». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента в зале суда.



Таким образом, Московский арбитраж удовлетворил иск госкорпорации, которая требовала компенсировать потери, связанные с аварией.

Согласно решению суда, причиной аварии стал производственной брак: работники Центра имени Хруничева неправильно установили датчики угловых скоростей по каналу рыскания на второй ступени ракеты-носителя.



В начале июля 2013 года «Протон-М» на первой минуте полета разрушился в воздухе и упал на территории космодрома Байконур​. Было установлено, что это произошло, поскольку ракета отклонилась от курса.

В конце 2015 года из-за этой же аварии с Центра имени Хруничева суд взыскал 1,8 млрд руб. в пользу Минобороны. Представитель ведомства требовал с производителя полного возмещения стоимости «Протона» и другого оборудования, утраченного в результате аварии. Истец также был уверен, что причиной падения аппарата стала некачественная работа при производстве «Протона».



Центр претензии не принял, заявив, что ракета-носитель полностью соответствовала требованиям технической документации и госконтракта. Кроме того, заявил производитель, она была принята заказчиком без замечаний. Так компания частично возложила вину за случившееся на представителя Минобороны, который отвечал за приемку оборудования.



Ранее «Роскосмос» выиграл другой суд против Центра имени Хруничева, получив с компании 77,8 млн руб. Эта сумма стала компенсацией за просрочку при исполнении госконтракта. Общая сумма иска составила 2,2 млрд руб., но он был удовлетворен частично. О каком конкретно контракте идет речь, не сообщалось.