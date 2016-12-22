Суд в Германии приговорил насильника «девочки Лизы» к условному сроку

24-летний житель Берлина Исмет С. приговорен к условному сроку и штрафу за сексуальное насилие над «девочкой Лизой». Представитель суда подчеркнул, что это дело не имеет ничего общего с выдуманной СМИ историей похищения «девочки Лизы»

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Суд берлинского района Тиргартен приговорил 24-летнего жителя Берлина Исмета С. к одному году и девяти месяцам лишения свободы условно, а также денежному штрафу €3000, сообщает DW. Подсудимого признали виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетней «девочкой Лизой», а также в изготовлении порнографии, поскольку он записал сексуальную сцену на мобильный телефон.

Суд подчеркнул, что сексуальные действия произошли по обоюдному согласию, однако в то время пострадавшая еще не достигла возраста согласия — 14 лет, поэтому сексуальные контакты с ней считаются сексуальным насилием над детьми. Штраф, предписанный судом, Исмет С. должен перечислить в фонд помощи жертвам насилия. Как сообщало издание Bild, в деле «девочки Лизы» был еще один фигурант — 20-летний гражданин Германии. Он также вступал в интимный контакт с подростком, но смог доказать, что не знал о возрасте девочки. После этого, по данным издания, расследование в отношении второго подозреваемого было прекращено.

Подсудимый полностью признал свою вину, поэтому «девочка Лиза», которая была приглашена в качестве свидетеля и находилась в здании суда, на процессе не выступала. Эпизоды, которые легли в основу обвинения, произошли в октябре и ноябре 2015 года. Представитель суда отдельно подчеркнул, что они никак не связаны с историей «исчезновения» девочки, которую распространяли российские СМИ.

В январе 2016 года российский «Первый канал» сообщил о том, что 13-летняя девочка Лиза из семьи русских иммигрантов была якобы похищена на пути в школу и изнасилована мужчинами с «ближневосточной» внешностью из числа мигрантов. Спустя сутки после пропажи девочку нашли на улице. Расследование инцидента установило, что Лиза осталась ночевать в квартире у своих знакомых, потому что из-за проблем в школе боялась возвращаться домой.

Прокуратура Берлина завела дело в отношении корреспондента «Первого канала» Ивана Благого в связи с выходом сюжета о якобы похищенной и изнасилованной «девочке Лизе». Однако вскоре оно было закрыто, правоохранительные органы не нашли «​достаточных оснований для подозрения в совершении преступления».

Проверка показала, что в сюжете Благой «просто цитировал высказывания тети Лизы» о совершении преступления против девочки. Кроме того, немецкие правоохранители пришли к выводу, что в сюжете отсутствуют призывы к насилию против беженцев или высказывания о том, что все или большинство мигрантов совершают преступления сексуального характера.

