Подозреваемый в нападении с ножом на бойца Росгвардии 12 июня задержан
Общество, 10:47
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Подозреваемый в нападении с ножом на бойца Росгвардии 12 июня задержан
В Санкт-Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в нападении с ножом на бойца ОМОНа во время протестной акции 12 июня. По информации источников в правоохранительных органах, нападение произошло без применения холодного оружия
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Подозреваемый в нападении с ножом на сотрудника ОМОНа во время акции протеста 12 июня на Марсовом поле в Петербурге задержан, об этом сообщает Главное управление Следственного комитета по Петербургу, пишет ТАСС.«Мы подтверждаем, что подозреваемый в нападении на сотрудника ОМОНа задержан. Это произошло накануне», — заявил представитель ведомства.
Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, удар был нанесен кулаком, ножа у нападавшего не было.
16 июня по факту случившегося Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Это произошло после того, как в Росгвардии заявили о нападении неизвестного с ножом на сотрудника ОМОНа. Как рассказал замглавы Росгвардии Сергей Меликов, удар был нанесен одним из протестующих в спину. Нож попал в бронежилет, поэтому сотрудник при нападении не пострадал, отмечали в Росгвардии.
«Провокации были налицо. Боец санкт-петербургского ОМОНа получил удар ножом в спину. Только средства защиты позволили ему остаться невредимым», — заявлял Меликов.
Всего на акции в Петербурге задержали 500 человек, из них 73 — несовершеннолетние. В отношении большинства из них составили протоколы по ст. 20.2. ч. 5 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), сообщала пресс-служба уполномоченного по правам детей в Петербурге Светланы Агапитовой. На 11 подростков оформлены протоколы и по ст. 19.3 ч. 1 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). 30 задержанных отпустили без протоколов.
В Москве, Санкт-Петербурге и десятках российских городов 12 июня прошли оппозиционные митинги против коррупции. В Москве и Петербурге акции в том месте, где они состоялись, согласованы не были. Организатором акций выступали активисты главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Акции в Москве на Тверской и в Петербурге на Марсовом поле закончились массовыми задержаниями. В Москве, по данным «ОВД-Инфо», задержали более 850 человек, по данным МВД — 150 задержанных.