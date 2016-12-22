Подозреваемый в нападении с ножом на бойца Росгвардии 12 июня задержан

В Санкт-Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в нападении с ножом на бойца ОМОНа во время протестной акции 12 июня. По информации источников в правоохранительных органах, нападение произошло без применения холодного оружия

Полицейские грузовики во время несанкционированного митинга в День России (Фото: Андреев Владимир / Ura.ru / ТАСС)

Подозреваемый в нападении с ножом на сотрудника ОМОНа во время акции протеста 12 июня на Марсовом поле в Петербурге задержан, об этом сообщает Главное управление Следственного комитета по Петербургу, пишет ТАСС.