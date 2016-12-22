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СК подтвердил задержание экс-директора «Гоголь-центра»
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СК подтвердил задержание экс-директора «Гоголь-центра»
Общество, 09:30
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СК подтвердил задержание экс-директора «Гоголь-центра»
Бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский был задержан накануне. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом о предъявлении ему обвинения
Алексей Малобродский (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Следственный комитет (СК) подтвердил задержание бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, говорится в официальном сообщении ведомства, поступившем в РБК.

Согласно сообщению СК экс-директор театра был задержан накануне, 19 июня, в рамках расследования дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В ближайшее время следствие планирует предъявить Малобродскому обвинение.

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Ранее о задержании экс-директора «Гоголь-центра» сообщали СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По этой информации, Малобродский был задержан накануне в Москве. Сначала он был вызван в столичный главк в качестве свидетеля, однако по результатам допроса его статус по делу был изменен на подозреваемого.

Алексей Малобродский покинул «Гоголь-центр» в марте этого года. Его место директора театра заняла Анастасия Голуб. По результатам проведенного аудита Голуб рассказала, что в течение долгого времени театр не делал отчислений во внебюджетный фонд и не перечислял налоги по физическим лицам.

«Одной из главных причин этого стало отсутствие ведения плановой финансовой хозяйственной деятельности», — сообщила Голуб. По ее словам, руководство театра предложило департаменту культуры ряд антикризисных мер, в том числе «изменение основных показателей театра с точки зрения штатного расписания и проката репертуара».

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В мае по делу о хищении в «Седьмой студии» проходили обыски в «Гоголь-центре», в квартире у его руководителя режиссера Кирилла Серебренникова, у директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум и еще у более чем десяти человек.

​Фигурантами уголовного дела являются бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева и ее экс-директор Юрий Итин, оба находятся под стражей.

Автор: Ася Сотникова
Теги: мошенничество , Алексей Малобродский , «Гоголь-центр»
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