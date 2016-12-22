СК подтвердил задержание экс-директора «Гоголь-центра»

Бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский был задержан накануне. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом о предъявлении ему обвинения

Алексей Малобродский (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Следственный комитет (СК) подтвердил задержание бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, говорится в официальном сообщении ведомства, поступившем в РБК.



Согласно сообщению СК экс-директор театра был задержан накануне, 19 июня, в рамках расследования дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В ближайшее время следствие планирует предъявить Малобродскому обвинение.





Ранее о задержании экс-директора «Гоголь-центра» сообщали СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По этой информации, Малобродский был задержан накануне в Москве. Сначала он был вызван в столичный главк в качестве свидетеля, однако по результатам допроса его статус по делу был изменен на подозреваемого.Алексей Малобродский покинул «Гоголь-центр» в марте этого года. Его место директора театра заняла Анастасия Голуб. По результатам проведенного аудита Голуб рассказала, что в течение долгого времени театр не делал отчислений во внебюджетный фонд и не перечислял налоги по физическим лицам.

«Одной из главных причин этого стало отсутствие ведения плановой финансовой хозяйственной деятельности», — сообщила Голуб. По ее словам, руководство театра предложило департаменту культуры ряд антикризисных мер, в том числе «изменение основных показателей театра с точки зрения штатного расписания и проката репертуара».