СК подтвердил задержание экс-директора «Гоголь-центра»

Следственный комитет (СК) подтвердил задержание бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, говорится в официальном сообщении ведомства, поступившем в РБК.
Согласно сообщению СК экс-директор театра был задержан накануне, 19 июня, в рамках расследования дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В ближайшее время следствие планирует предъявить Малобродскому обвинение.
Ранее о задержании экс-директора «Гоголь-центра» сообщали СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По этой информации, Малобродский был задержан накануне в Москве. Сначала он был вызван в столичный главк в качестве свидетеля, однако по результатам допроса его статус по делу был изменен на подозреваемого.
Алексей Малобродский покинул «Гоголь-центр» в марте этого года. Его место директора театра заняла Анастасия Голуб. По результатам проведенного аудита Голуб рассказала, что в течение долгого времени театр не делал отчислений во внебюджетный фонд и не перечислял налоги по физическим лицам.
«Одной из главных причин этого стало отсутствие ведения плановой финансовой хозяйственной деятельности», — сообщила Голуб. По ее словам, руководство театра предложило департаменту культуры ряд антикризисных мер, в том числе «изменение основных показателей театра с точки зрения штатного расписания и проката репертуара».
В мае по делу о хищении в «Седьмой студии» проходили обыски в «Гоголь-центре», в квартире у его руководителя режиссера Кирилла Серебренникова, у директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум и еще у более чем десяти человек.
Фигурантами уголовного дела являются бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева и ее экс-директор Юрий Итин, оба находятся под стражей.