На Ладоге во время шторма пропали катавшиеся на лодке дети

Как сообщает Главное управление МЧС по Карелии, в Питкярантском районе республики перевернулась лодка, в которой находились пять детей. Двое из них сумели выплыть, судьба еще троих остается неизвестной.
Агентство ТАСС со ссылку на представителя Импилахтинского сельского поселения Жанну Шарец сообщило о том, что одна из девушек, находившихся на лодке, погибла. Утверждается, что она погибла на глазах у тех, кому удалось выжить.
В поисках пропавших без вести участвуют более 120 сотрудников МЧС и полиции, а также волонтеры.
Как сообщает местное издание «Республика», в заливе, где перевернулась лодка, был шторм. По словам вице-премьера Карелии Ларисы Подсадник, дети не были организованными туристами, а приехали в гости к родственникам. По словам источника ТАСС в экстренных службах, в лодке находились подростки в возрасте от 15 до 17 лет. Они приехали из города Сортавала.Управление Следственного комитета по республике решает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту инцидента, говорится в сообщении ведомства.