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На Ладоге во время шторма пропали катавшиеся на лодке дети
Общество, 01:08
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На Ладоге во время шторма пропали катавшиеся на лодке дети
На Ладожском озере спасатели ищут детей, лодка которых перевернулась во время шторма. Судьба как минимум двух подростков остается неизвестной
Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Как сообщает Главное управление МЧС по Карелии, в Питкярантском районе республики перевернулась лодка, в которой находились пять детей. Двое из них сумели выплыть, судьба еще троих остается неизвестной.

Агентство ТАСС со ссылку на представителя Импилахтинского сельского поселения Жанну Шарец сообщило о том, что одна из девушек, находившихся на лодке, погибла. Утверждается, что она погибла на глазах у тех, кому удалось выжить.

В поисках пропавших без вести участвуют более 120 сотрудников МЧС и полиции, а также волонтеры.

Как сообщает местное издание «Республика», в заливе, где перевернулась лодка, был шторм. По словам вице-премьера Карелии Ларисы Подсадник, дети не были организованными туристами, а приехали в гости к родственникам. По словам источника ТАСС в экстренных службах, в лодке находились подростки в возрасте от 15 до 17 лет. Они приехали из города Сортавала.

Управление Следственного комитета по республике решает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту инцидента, говорится в сообщении ведомства.
Авторы: Георгий Тадтаев, Артем Филипенок
Теги: Карелия , ГУ МЧС
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