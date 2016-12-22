СМИ сообщили о задержании экс-директора «Гоголь-центра»

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского

Алексей Малобродский (Фото: Александра Мудрац / ТАСС)

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского

Как сообщает агентство «Интерфакс», экс-директор «Гоголь-центра» Малобродский был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Москве. Источник агентства заявил, что это произошло в рамках расследования уголовного дела о хищениях в театре, на основании материалов, полученных в ходе следствия.

Источник «Интерфакса» сообщил, что Малобродский был вызван в качестве свидетеля в столичный главк Следственного комитета, а после допроса он стал подозреваемым. По словам собеседника агентства, в ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте Малобродского в суде.

Малобродский покинул «Гоголь-центр» в марте этого года. Его место заняла Анастасия Голуб. Проведя аудит, она рассказала, что в течение долгого времени не происходили отчисления во внебюджетный фонд и не перечислялись налоги по физическим лицам.

«Одной из главных причин этого стало отсутствие ведения плановой финансовой хозяйственной деятельности», — сообщила она. По ее словам, руководство театра предложило департаменту культуры ряд антикризисных мер, в том числе «изменение основных показателей театра с точки зрения штатного расписания и проката репертуара».

27 мая Пресненский суд Москвы заключил под стражу бухгалтера Нину Масляеву, подозреваемую по делу о хищении 200 млн руб. руководством компании «Седьмая студия», которая принадлежит режиссеру Кириллу Серебренникову.

Президент России Владимир Путин после ежегодной «прямой линии» указал, что вопрос о финансовых нарушениях в деле «Гоголь-центра» может решить только суд. Путин при этом отметил, что никаких ограничений творчества Серебренникова не было.