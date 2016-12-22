Исполнительница роли тайной жены императора России умерла в 100 лет

Сыгравшая более чем в ста фильмах французская актриса Даниэдь Дарьё скончалась в возрасте ста лет

Даниэль Дарьё (Фото: Eric Feferberg / AFP)

Одна из старейших актрис Франции Даниэль Дарьё скончалась в возрасте ста лет, сообщает издание Purepeople. Актриса умерла 18 октября в городке Буа-ле-Руа, ее похороны состоятся там же 24 октября.

Первый фильм с Дарьё вышел на экраны в 1931 году, когда актрисе было 14 лет. Последний фильм с ее участием был снят в 2010 году, когда актрисе исполнилось 93 года. В промежутке между ними Дарьё успела сняться более чем в 140 фильмах и множестве телесериалов.

Во многих фильмах Дарьё играла вместе с звездами французского и мирового кино — Жаном Габеном, Жаном Маре, Аленом Делоном, Луи де Фюнесом, Дугласом Фэрбенксом, Ричардом Бёртоном, Джеймсом Мэйсоном, Катрин Денёв, Изабель Юппер, Жераром Филиппом и т. д.

Одно из наиболее заметных ролей Дарьё в первой половине XX века стало главная роль в фильме «Катя» (1938), рассказывающем об истории любви российского императора Александра II и княгини Екатерины Долгоруковой, долгое время бывшей фавориткой императора, а после смерти императрицы Марии Александровны, ставшей его обвенчавшейся с монархом и получившей титул Светлейшей княгини Юрьевской.

Даниэль Дарьё трижды признавалась лучшей актрисой Франции (в 1955, 1957 и 1958 годах), в 1955 году за роль в фильме «Красное и чёрное» она получила «Хрустальную звезду» (L'Étoile de Cristal), считавшуюся тогда высшей кинематографической наградой Франции, а в 1985-м году — почетную премию «Сезар» за вклад в кинематограф.

В 2001 году в возрасте 84 лет Дарьё появилась в фильме Франсуа Озона «8 женщин», роль в котором принесла ей «Серебряного медведя» на Берлинском кинофестивале и Премию Европейской киноакадемии в номинации «Лучшая актриса».

Дарьё также была известной певицей и записала в общей сложности около двадцати альбомов, исполнив, в частности, французскую версию песни «Подмосковные вечера».

За свои заслуги Дарьё была произведена в кавалеры ордена Почётного легиона и офицеры ордена Искусств и литературы.