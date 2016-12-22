Главкома ВДВ госпитализировали после ДТП в Мурманской области

Командующий ВДВ Андрей Сердюков попал в ДТП в Мурманской области. Он получил тяжелые травмы, сообщали ранее СМИ со ссылкой на источники

Андрей Сердюков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков попал в ДТП в Мурманской области, заявили в Минобороны, передает «РИА Новости».

ДТП произошло 15 сентября на автомобильной дороге в Кольском районе Мурманской области. Командующий ВДВ ехал в микроавтобусе в составе воинской колонны. Водитель «частного легкового автомобиля не справился с управлением», выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус.

«В результате дорожно-транспортного происшествия командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Сердюков А.Н. и сопровождавшие его военнослужащие получили травмы», — подчеркнули в Минобороны. Их доставили в военный госпиталь.

Видео: murman.tv

В ведомстве заявили, что состояние Андрея Сердюкова — «удовлетворительное», а его жизни «ничего не угрожает».

Во время ДТП он получил тяжелые травмы, заявил «Ленте.ру» источник, знакомый с ситуацией, и источник в МВД России.

По информации собеседников «Ленты.ру», ДТП на 1420 километре автодороги Р21 «Кола». Главкома госпитализировали в отделение реанимации госпиталя Северного флота.

ГТРК «Мурман» сообщала о ДТП 15 сентября на автодороге «Кола». В сюжете говорилось, что автомобиль Chevrolet Lanos столкнулся с автомобилем из колонны. По информации телеканала, водитель Chevrolet скончался, трое пассажиров, находившихся в салоне легкового автомобиля, были госпитализированы с травмами.

Андрей Сердюков был назначен командующим ВДВ 4 октября 2016 года, сменив на этой должности Владимира Шаманова.