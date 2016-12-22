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Число желающих учиться в Великобритании россиян увеличилось вдвое
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Число желающих учиться в Великобритании россиян увеличилось вдвое
Общество, 17:09
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Число желающих учиться в Великобритании россиян увеличилось вдвое
Количество российских студентов, желающих получить британское образование, увеличилось в два раза по сравнению с 2004 годом, следует из отчета глобального образовательного сервиса Британского совета
Университетский колледж Лондона (Фото: Toby Melville / Reuters)

Выгодная инвестиция

Образование продолжает оставаться для россиян выгодной инвестицией. Об этом говорится в отчете глобального образовательного сервиса Британского совета, который изучил РБК. 80% выпускников российских школ хотели бы продолжить обучение за границей, а 65% опрошенных родителей готовы оплачивать образование своих детей, подсчитали в организации.

Эксперты глобального образовательного сервиса Британского совета с января 2015 по декабрь 2016 года опросили 881 студента российских вузов. В выборку попали те, кто планирует учиться за пределами России, говорится в докладе.

В период с 2002 по 2004 год на программы бакалавриата в британские вузы поступили 990 студентов. С 2014 по 2015 год их количество увеличилось более чем в два раза и составило 2,6 тыс. человек, написано в отчете. Выводы о том, что число студентов, отправляющихся за британским дипломом, растет из года в год, авторы отчета подкрепляют официальной статистикой Министерства внутренних дел Великобритании: если в первом квартале 2016 года студенческие визы получили 1,2 тыс. россиян, то за аналогичный период 2017 года их количество составило уже 2,4 тыс.

По данным Федеральной службы государственной статистики, в России в 2015–2016 годах насчитывалось 4,7 млн студентов.

Иностранные языки и лингвистика

Студенты, которые планируют обучение в Великобритании, уверены, что там они получат качественное образование. Это соображение определяет выбор для 41% абитуриентов магистратуры и для 34% поступающих на программы бакалавриата. Реже респонденты в своем выборе опираются на возможность получить диплом международного стандарта — это отметили 24% будущих магистрантов и 22% — бакалавров. Консультанты по вопросам образования в Великобритании, опрошенные Британским советом, считают, что в первую очередь для студентов важен престиж обучения в британских вузах, а уже потом получение диплома международного стандарта.

Наиболее востребованными специальностями среди поступающих в магистратуру, согласно исследованию, стали иностранные языки и лингвистика (40%). Реже опрошенные выбирали английский язык (34%) и педагогику (27%). Меньше всего студентов интересует медиа и журналистика (19%), а также изобразительное искусство и дизайн (17%). Авторы доклада отмечают, что вопреки мировому тренду курсы бизнеса и администрирования не пользуются популярностью среди российских студентов: их предпочли только 23% респондентов.

Эксперты совета, подготовившие отчет, попросили респондентов уточнить, что именно их не устраивает в российских вузах. Студенты рассказали, что в большинстве из них им не хватает возможности самим подбирать перечень курсов — выделять нужные и отказываться от тех, которые им неинтересны. Учащиеся также пожаловались на отсутствие доступа к современному оборудованию, тогда как, уверены респонденты, в британских университетах такой проблемы нет. Наконец, опрошенные отметили доминирование теории над практикой в процессе обучения, в то время как они хотели бы получать больше практического опыта.

Тенденция, которую зафиксировали эксперты Британского совета, подтверждается и данными ЮНЕСКО за 2015 год о количестве российских студентов за рубежом. Как сообщал РБК, за рубежом обучаются более 50 тыс. российских студентов, что составляет 1,5% от общемирового количества иностранных учащихся. Официальной статистики, в какие страны чаще всего ездят российские студенты, не существует, но опрошенные РБК участники рынка образовательных услуг называли несколько популярных направлений студенческой миграции. Абсолютные лидеры — США и Великобритания. Среди европейских стран доминируют Германия, Франция, Чехия, Финляндия, Италия и Швеция. Набирает популярность у иностранных студентов и Китай.

«Жизнь и образование становятся глобальными, а академическая миграция — мировым трендом. Учеба в другой стране сегодня дает возможность не только получить уникальные знания, но и ценный социальный опыт, возможность понять критерии жизни за рубежом и получить выгодные и интересные связи», — говорит директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

Стимул развития

Конкуренция со стороны как зарубежных, так и российских коллег — это стимул для развития, а постоянные изменения внутри университета — самый действенный способ борьбы за лучших студентов, сказал РБК проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Иван Простаков.

Если российские студенты уезжают учиться в Великобританию, беспокоиться об этом не имеет смысла. Надо думать о том, сколько иностранных студентов приезжает учиться в Россию и может ли Россия обеспечить им достойное качество обучения и комфорт, поделился с РБК директор Института общественных наук РАНХиГС Сергей Зуев. Важно, указывает Зуев, в какой мере Россия включена в оборот экспорта-импорта человеческого капитала.

По данным ВШЭ, в России в 2015-2016 годах обучались в общей сложности 237,5 тысяч иностранных студентов. Подавляющее большинство (79,2%) — выходцы из стран бывшего Советского Союза. Наибольшим спросом российское образование пользуется среди студентов из Казахстана (36%), Узбекистана (11%), Украины (11%), Туркменистана (9%) и Белоруссии (8%). Процент студентов из стран, не входивших в СССР — всего 20,8%. Первое место по числу абитуриентов из стран дальнего зарубежья занимает Китай (57%), на втором месте — Северная Африка и Ближний Восток (19%).

Программы двойных дипломов — это способ сохранить студентов внутри страны, предоставив им достойную альтернативу обучению за рубежом, говорит Зуев. Он уверен, что сейчас на такие предложения существует значительный спрос — это доказывают результаты последних приемных экзаменов. «Студентов привлекает возможность, практически не покидая страну, получить две составные части хорошего образования — российского и британского», — считает он.

Несмотря на плюсы программ «двойных дипломов», они не всегда помогают трудоустроиться на отечественном рынке труда, отмечает Ирина Абанкина: «Предприятия ориентированы на российские дипломы. Преимущество от диплома зарубежного образца для студентов остается только в том случае, если вуз состоит в партнерстве с работодателем или стоит высоко в рейтинге».

Отечественные университеты развивают партнерские программы с зарубежными коллегами. По словам Простакова, с 2013 по 2016 год ВШЭ посетили 60 профессоров и исследователей из Великобритании. Среди старейших партнеров университета числится Лондонская школа экономики и политических наук (LSE). В сотрудничестве с ней в структуре ВШЭ уже 20 лет существует Международный институт экономики и финансов (МИЭФ), выпускники которого получают дипломы обоих университетов. Подобная программа существует и в Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС). Она делается совместно с Московской высшей школой социальных и экономических наук (МВШСЭН) и Манчестерским университетом.

Потеря для экономики

Перспективные студенты, которые стремятся получить образование за рубежом и остаться там — большая потеря для экономики России, считает Абанкина. Но обучение за границей имеет положительный эффект не только для учащихся, но и для страны, поскольку к студентам предъявляются жесткие требования по возврату и отработке.

При этом финансовый кризис изменил ситуацию на рынке. Эксперт отмечает, что обучение в отечественных вузах стало доступнее, и теперь больше шансов на трудоустройство имеют те, кто остался в стране и начали работать на 3-4-м курсе. «У тех, кто уезжал и не нарабатывал опыт в России, шансов значительно меньше. Никто не ожидает, что он приедет с прекрасным образованием и его сразу возьмут», — заключает Абанкина.

Автор: Дмитрий Левин.
Теги: образование , вузы , Британский совет
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