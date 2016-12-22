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Эксперты насчитали в мире свыше 40 млн современных рабов
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Эксперты насчитали в мире свыше 40 млн современных рабов
Общество, 12:34
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Эксперты насчитали в мире свыше 40 млн современных рабов
По подсчетам Международной организации труда, около 25 млн человек принуждаются к труду, а еще более 15 млн живут в заключенных вопреки их воле браках
Фото: Zakir Chowdhury / Barcroft Media / Getty Images

Одной из основных форм рабства в современном мире остаются насильственные браки, говорится в отчете Международной организации труда (МОТ) и австралийской неправительственной организации Walk Free Foundation.

По подсчетам их экспертов, в настоящее время 15,4 млн человек в разных странах мира вынуждены жить в браках, которые были заключены вопреки их воле. При этом примерно 6,5 млн насильственных браков были заключены в 2012–2016 годах.

В отчете МОТ отмечается, что многие жертвы не только утратили свою «сексуальную автономию», но также под прикрытием «брака» стали чем-то вроде бесплатной рабочей силы.

В МОТ пояснили, что мужчин также принуждают к вступлению в брак, однако подавляющее большинство (88%) жертв «брачного» насилия — женщины, в том числе 37% — девушки младше 18 лет. В отчете подчеркивается, что 44% всех несовершеннолетних, принужденных к вступлению в брак, на момент его заключения не исполнилось 15 лет.

Наибольшее число браков по принуждению, по данным МОТ, заключается в странах Африки (4,8 случая на 1000 человек), однако авторы отчета признают, что не получают достаточно полной информации из некоторых регионов, в первую очередь арабских государств.

Еще 24,9 млн «современных рабов», по данным МОТ, сейчас трудятся там, куда их заставляют идти не мужья или жены, но «хозяева». Эксперты МОТ насчитали 4,1 млн человек, которые принуждаются к труду государственными органами, и еще 16 млн человек, которых заставляют работать компании или частные лица.

«Их вынуждают работать угрозами или прямым физическим насилием. Зачастую произведенные ими товары или оказываемые ими услуги доходят до нас через, казалось бы, законные коммерческие каналы. Такие работники производят часть продуктов, которые мы едим, одежду, которую мы носим, они убирают здания, в которых многие из нас живут или работают», — говорится в отчете МОТ.

Еще 4,8 млн человек (99% из которых женщины) насильно вовлечены, по данным МОТ, в секс-индустрию.

Всего же, по подсчетам экспертов, за последние пять лет в современном рабстве (в той или иной его форме) успело побывать около 90 млн человек. Чаще всего современные выводы, по данным МОТ, встречаются в Африке, однако эксперты МОТ признают, что эта статистика может быть неполна в связи с малым количеством информации, поступающей из арабских государств.

Автор: Евгений Калюков.
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