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Осужденного на 27 лет в США сына депутата Госдумы вновь отдали под суд
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Владислав Гордеев
Осужденного на 27 лет в США сына депутата Госдумы вновь отдали под суд

Отец Романа Селезнева депутат Госдумы РФ Валерий Селезнев

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Осужденный в апреле в штате Вашингтон на 27 лет заключения сын депутата Госдумы от ЛДПР Роман Селезнев предстал перед судом штата Джорджия по другому делу. Ему вменяют взлом и кражу банковских данных из компании по обработке платежей RBS Worldplay

Гражданин России Роман Селезнев, ранее осужденный по обвинению в кибермошенничестве судом в штате Вашингтон на 27 лет заключения, вновь предстал перед судом в штате Джорджия. Об этом говорится в сообщении Минюста США.

«Жителю Владивостока Роману Селезневу предъявлены обвинения в кибермошенничестве, связанные со взломом и кражей банковских данных RBS Worldplay, компании по обработке платежей, расположенной в Атланте, штат Джоржия», — говорится в отчете Министерства юстиции.

«Селезневу были предъявлены обвинения федеральным жюри в этом штате 22 декабря 2014 года», — уточнили в Минюсте.

Всего, говорится в заявлении, федеральный прокурор по северному округу штата Джорджия Джон Хорн ​предъявил обвинения 14 лицам, связанным со взломом и обналичиванием. Это российские граждане Виктор Плещук, Евгений Аникин и Роман Селезнев; граждане Эстонии Сергей Цуриков, Игорь Грудиев, Рональд Цой, Эвелин Цой и Михаил Евгенов; гражданин Молдавии Олег Ковелин; граждане Украины Владимир Тайлар и Евгений Левицкий; гражданин Нигерии Эзенва Чукукере; гражданка США Соня Мартин, а также Владислав Хорохорин, который является гражданином России, Израиля и Украины.

По информации прокуратуры, хакеры похитили более $9 млн из 2100 банкоматов. Селезнев, по утверждению прокурора, получил от этой операции $2 млн. 

Теги
США, Суд, хакеры
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