Наехавшему на пешеходов на Таймс-сквер предъявили обвинения в убийстве

Ричарду Рохасу предъявили обвинения в убийствах и нескольких случаях покушения на убийство. Он въехал в толпу на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Также стало известно о его проблемах с законом в прошлом

Ричард Рохас (Фото: Stephanie Keith / Reuters)

Полиция Нью-Йорка предъявила обвинения Ричарду Рохасу, который в четверг, 18 мая, въехал в толпу людей на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Ему вменяют один случай убийства второй степени, убийство с отягчающими обстоятельствами (использованием транспортного средства) и несколько случаев покушения на убийство, сообщает Reuters. Предварительные слушания, как ожидается, состоятся в пятницу, но пока неизвестно, есть ли у Рохаса адвокат.

Кроме того, представитель полиции рассказал, что на прошлой неделе Рохаса арестовала полиция. Он угрожал другому мужчине ножом и обвинял его в «краже личности». Ему выдвинули обвинения в угрозах и хранении оружия, он признал себя виновным в запугивании. Суд не стал назначать ему тюремное заключение.

Кроме этого Рохаса дважды признавали виновным в вождении в нетрезвом виде. Это произошло в 2008 и 2015 годах. Об этом также ранее сообщал мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио. Несмотря на это, 18 мая у него при себе было действительное водительское удостоверение.

Друг обвиняемого, Гаррисон Рамос, рассказал агентству, что у Рохаса были проблемы с алкоголем и иногда он постил странные вещи в соцсетях. Рамос заметил это, после того как Рохас оставил службу в ВМС.

Как удалось выяснить агентству, за время несения службы Рохаса как минимум один раз арестовывали — за ненасильственное сопротивление офицеру. Согласно записи офиса шерифа Джексонвилля об аресте Рохаса, он орал на офицера, утверждая, что его «жизнь окончена», и угрожал убить полицейских после выхода на свободу. Также Рохас рассказал, что избил таксиста, которому был должен денег. Судебные материалы, с которыми ознакомился Reuters, указывают на то, что с Рохаса, возможно, были сняты обвинения. Документы ВМС США содержат записи о том, что он провел летом 2013 года два месяца в военной тюрьме в Чарльзтоне, штат Южная Каролина. Однако там не говорится о причинах, по которым он попал в тюрьму. Военную службу Рохас оставил в мае 2014 года.

Ранее сообщалось, что Ричард Рохас живет в районе Бронкс и что он служил в ВМФ США. 18 мая он выехал на седане Honda сначала на встречную полосу, а затем на пешеходную зону на Таймс-сквер. Потом он врезался в людей. Пострадали 22 человека, один погиб. На допросе в полиции Рохас заявил, что «слышал голоса» в голове. Власти исключили версию теракта.