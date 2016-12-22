Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+ДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,23 56,66 EUR Нал. 64,01 63,33 USD Бирж. 56,89 -0,70 EUR Бирж. 63,61 -0,31 USD ЦБ. 57,16 -0,31 EUR ЦБ. 63,65 -0,35 EUR/USD 1,12 +0,01 ММВБ 1962,40 -0,27% РТС 1087,75 +1,02% Brent 53,64 +2,17% DJIA 20815,21 +0,74% Nasdaq 6099,82 +0,74% FTSE 7470,71 +0,46%
Собянин назвал момент пикового переселения жителей хрущевок
Лента новостей
Совет директоров «Газпрома» предложит лишить вознаграждения Улюкаева 19:13, Бизнес Костин назвал «сумасшедшим домом» ситуацию в конгрессе США 19:08, Политика «Яндекс.Такси» отключил минимальную плату из-за сбоя в работе «МегаФона» 18:50, Технологии и медиа NYT узнала о попытке Москвы завербовать «агента влияния» в конгрессе США 18:39, Политика Киев не подтвердил данные ФСБ о росте числа въезжающих в Крым 18:19, Политика Подмосковных школьников отправят праздновать выпускной в парк Минобороны 18:15, Политика «Мемориал» признал политзаключенными трех осужденных за госизмену по СМС 18:14, Политика Революция против революционеров: что ждет Венесуэлу 18:10, Мнение Украина введет заградительные пошлины на шоколад из России 18:07, Экономика Росгвардия обучит специалистов для мониторинга соцсетей 18:01, Политика МИД назвал нарушением удар США по сирийским войскам 17:53, Политика Госдума поддержала законопроект о «крепостном праве» для одномандатников 17:50, Политика Кремль назвал темы встречи Путина и президента Филиппин Дутерте 17:28, Политика Министр энергетики Украины потребовал конфисковать уголь из Донбасса 17:21, Политика Наехавшему на пешеходов на Таймс-сквер предъявили обвинения в убийстве 17:20, Общество ФБК обвинил бизнесмена Пригожина в создании картеля на 23 млрд руб. 17:12, Политика Мария Шарапова отказалась просить приглашение на Уимблдон 17:05, Спорт Скончался вице-президент «Ростелекома» Наум Мардер 17:04, Технологии и медиа Госдума поддержала законопроект о лишении гражданства за терроризм 16:58, Политика «МегаФон» пообещал восстановить голосовую связь в ближайшие часы 16:55, Технологии и медиа Путин назначил уполномоченного России при ЕСПЧ 16:52, Политика Путин объявил благодарность владельцу «Спартака» Леониду Федуну 16:47, Политика Брюссель назначил дату старта переговоров по Brexit 16:28, Политика Собянин назвал момент пикового переселения жителей хрущевок 16:26, Общество СМИ сообщили о частичном обрушении балкона жилого дома в центре Москвы 16:25, Общество Кручу-верчу, заработать хочу: как спиннеры захватывали мир и Россию 16:20, Свое дело Глава Sports.ru прокомментировал иск «Матч ТВ» 16:20, Бизнес Минфин не поддержал законопроект о запрете скидок на алкоголь 16:17, Бизнес
Собянин назвал момент пикового переселения жителей хрущевок
Снос хрущевок, 16:26
0
Собянин назвал момент пикового переселения жителей хрущевок
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что массово переселять жителей хрущевок начнут не раньше чем через два-три года. По словам мэра Москвы, к тому моменту, когда пятиэтажки начнут массово сносить, сделанный в них ремонт «уже не будет новым»
Сергей Собянин (Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости)

Массовое переселение нынешних жителей хрущевок в построенные в рамках программы реновации жилого фонда столицы дома начнется не раньше чем через два-три года, заявил в интервью «РИА Новости» мэр Москвы Сергей Собянин. На пиковый же уровень, по словам мэра, переселение выйдет примерно через 10 лет.

«У нас самое массовое переселение будет лет через 10, оно будет волнами нарастать. Но основная масса будет от 8, 10 до 12 лет», — сказал Собянин.

Отвечая на вопрос гендиректора информагентства «Россия сегодня» Дмитрия Киселева о том, как будут урегулироваться претензии москвичей по поводу расходов на ремонт, сделанный в квартирах, из которых их выселяют, мэр еще раз указал на то, что для среднего москвича переселение — вопрос отдаленного будущего.

«За этот период времени тот ремонт, который он сегодня сделал, уже не будет таким новым», — пояснил Собянин.

Смотрите 19 мая в 21-00 в программе «Кучер. Специальный эфир» на канале РБК интервью с заместителем мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Маратом Хуснуллиным о программе сноса пятиэтажек.

Ранее в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что переезжать в новые дома жители предназначенных к сносу пятиэтажек начнут уже осенью 2017 года. Он пояснил, что у города есть 5 тыс. квартир в уже построенных домах, при этом одним из первых районов переселения станет Бескудниково.

В своем интервью Собянин вновь подтвердил приверженность городских властей сносу домов, основные технические и инженерные системы которых отслужили уже в два-три раза дольше положенного срока.

«Говорить о том, что это замечательные дома, могут те, кто в них не живет», — сказал Собянин, пояснив, что дома, которые не находятся в предаварийном состоянии, программа реновации не затронет. — «Нам справиться бы с тем объемом, который есть, с теми домами, которые находятся в предаварийном состоянии — по сути дела, зачем нам в добротные дома лезть? Какой смысл в этом?»

Говоря о том, как будут чувствовать себя жители домов по соседству с попавшими под снос, когда те начнут ломать, мэр заверил, что власти учтут интересы жителей всего района, в котором проводится реновация.

«Мы будем учитывать интересы не только жителей пятиэтажек, для которых будут строить дома, но и всего района. Имею в виду транспортную коммуникацию, социальные инфраструктуры — детские сады, школы, благоустройство, озеленение, парковки. Мы будем все это рассчитывать с комплексного видения всего района», — подчеркнул Собянин.

«Мы войну здесь пережили»: жители необычных домов о программе реновации Еще 11 фото
Фотогалерея

В начале мая мэрия Москвы опубликовала список из 4,5 тыс. домов, жители которых до 15 июня должны проголосовать, включать ли их жилища в программу сноса.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Москва , Собянин , реновация , хрущёвки
Главное
Госдума поддержала законопроект о лишении гражданства за терроризм Политика
Материалы по теме
Власти Москвы назвали первый район переселения по программе реновации Общество
Жители сносимых пятиэтажек получат право на судебную защиту Политика
Собянин подписал закон о гарантиях жителям сносимых пятиэтажек Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
Башкортостан
Калининград
Новосибирск
С.-Петербург
Черноземье
Вологда
Краснодар
Пермь
Татарстан
Екатеринбург
Н.Новгород
Ростов-на-Дону
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку