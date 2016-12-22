Собянин назвал момент пикового переселения жителей хрущевок

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что массово переселять жителей хрущевок начнут не раньше чем через два-три года. По словам мэра Москвы, к тому моменту, когда пятиэтажки начнут массово сносить, сделанный в них ремонт «уже не будет новым»

Сергей Собянин (Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости)

Массовое переселение нынешних жителей хрущевок в построенные в рамках программы реновации жилого фонда столицы дома начнется не раньше чем через два-три года, заявил в интервью «РИА Новости» мэр Москвы Сергей Собянин. На пиковый же уровень, по словам мэра, переселение выйдет примерно через 10 лет.

«У нас самое массовое переселение будет лет через 10, оно будет волнами нарастать. Но основная масса будет от 8, 10 до 12 лет», — сказал Собянин.

Отвечая на вопрос гендиректора информагентства «Россия сегодня» Дмитрия Киселева о том, как будут урегулироваться претензии москвичей по поводу расходов на ремонт, сделанный в квартирах, из которых их выселяют, мэр еще раз указал на то, что для среднего москвича переселение — вопрос отдаленного будущего.

«За этот период времени тот ремонт, который он сегодня сделал, уже не будет таким новым», — пояснил Собянин.

Смотрите 19 мая в 21-00 в программе «Кучер. Специальный эфир» на канале РБК интервью с заместителем мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Маратом Хуснуллиным о программе сноса пятиэтажек.



Ранее в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что переезжать в новые дома жители предназначенных к сносу пятиэтажек начнут уже осенью 2017 года. Он пояснил, что у города есть 5 тыс. квартир в уже построенных домах, при этом одним из первых районов переселения станет Бескудниково.

В своем интервью Собянин вновь подтвердил приверженность городских властей сносу домов, основные технические и инженерные системы которых отслужили уже в два-три раза дольше положенного срока.

«Говорить о том, что это замечательные дома, могут те, кто в них не живет», — сказал Собянин, пояснив, что дома, которые не находятся в предаварийном состоянии, программа реновации не затронет. — «Нам справиться бы с тем объемом, который есть, с теми домами, которые находятся в предаварийном состоянии — по сути дела, зачем нам в добротные дома лезть? Какой смысл в этом?»

Говоря о том, как будут чувствовать себя жители домов по соседству с попавшими под снос, когда те начнут ломать, мэр заверил, что власти учтут интересы жителей всего района, в котором проводится реновация.

«Мы будем учитывать интересы не только жителей пятиэтажек, для которых будут строить дома, но и всего района. Имею в виду транспортную коммуникацию, социальные инфраструктуры — детские сады, школы, благоустройство, озеленение, парковки. Мы будем все это рассчитывать с комплексного видения всего района», — подчеркнул Собянин.

В начале мая мэрия Москвы опубликовала список из 4,5 тыс. домов, жители которых до 15 июня должны проголосовать, включать ли их жилища в программу сноса.