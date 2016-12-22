Суд обязал родственников Фриске вернуть почти 22 млн руб. «Русфонду»

Портрет Жанны Фриске на церемонии прощания с певицей. 2015 год Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Суд обязал родственников Жанны Фриске вернуть Русфонду 21,6 млн руб., собранных на лечение певицы

Родственники певицы Жанны Фриске должны вернуть благотворительной организации Русфонд 21,6 млн руб., которые были собраны на лечение артистки. Такое решение вынес Перовский суд Москвы, удовлетворив иск Русфонда, сообщает ТАСС.

«Суд постановил исковые требования Русфонда удовлетворить», — приводит агентство слова судьи Сергея Савостьянова.

Ответчиками по делу проходят родители покойной певицы — Ольга и Владимир Фриске, а также ее несовершеннолетний сын, интересы которого представляет Дмитрий Шепелев. Суд также обязал их оплатить пошлины в размере 60 тыс. руб.

В Русфонде не смогли оперативно прокомментировать решение суда. «Только на сайте будут комментарии, когда будет окончательное решение», — сказали РБК в фонде.

Управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский заявил РБК, что это судебное разбирательство «не является рядовым в правоприменительной практике». «Если документальное подтверждение нашла только [потраченная на лечение] сумма 4,12 млн руб., то в данной ситуации у родственников Жанны Фриске возникло неосновательное обогащение (Гражданский кодекс России, глава 60). Эта глава Гражданского кодекса имеет довольно широкую правоприменительную практику. Необычность ситуации заключается в том, что судится фонд (некоммерческая организация) с физическими лицами», — пояснил адвокат.

По словам Старинского, если родственниками Фриске не было документально подтверждено целевое расходование оставшейся суммы (21,6 млн руб.), то иного решения суд принять не мог.

Фриске скончалась от рака 15 июня 2015 года. Русфонд организовал в январе 2014 года сбор средств на лечение певицы, ему удалось собрать свыше 25 млн руб. Организация настаивает на том, что представители Фриске отчитались об израсходовании только 4,12 млн руб., отчета по еще 20 млн представлено не было. В Русфонде предположили, что деньги были похищены. Досудебно урегулировать этот вопрос у родственников Фриске и Русфонда не получилось, и организация подала в суд.

В ходе прений представитель Русфонда просил суд обязать родственников Фриске вернуть деньги, мотивируя это тем, что они располагают необходимой суммой, после того как унаследовали средства певицы. Представитель организации в суде называл сумму более 90 млн руб. Ответчики просили суд прекратить рассмотрение дела.

В суде представитель Платона Шепелева, несовершеннолетнего сына Фриске, настаивал, что истец не предоставил достаточных доказательств. Он также заявлял, что деньги от Русфонда переводились на отдельный счет, а не на личный счет Жанны Фриске.

Благотворительный фонд Русфонд был основан в 1996 году сотрудниками ИД «Коммерсантъ» для прямой адресной помощи тяжелобольны​м детям. Он размещает в газете «Коммерсантъ» и других СМИ просьбы о помощи, сборе средств на лечение. Руководителем фонда является журналист издания Лев Амбиндер. За все годы своей деятельности фонд собрал свыше 9,7 млрд руб., за 2017 год — 688,8 млн руб. (по состоянию на 18 мая).