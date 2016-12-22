Власти Крыма предложили разрешить им изъять некоторые земельные участки

Сергей Аксенов Фото: Стоян Васев / ТАСС

Права собственности на некоторые земельные участки в Крыму, оформленные в бытность полуострова в составе Украины, могут быть признаны недействительными. Власти региона предлагают внести поправки в закон, которые дадут им такое право

Власти Крыма ​предлагают внести поправки в федеральный конституционный закон «О принятии в РФ Республики Крым...», которые позволят им прекращать права собственности на участки и недвижимость, оформленные тогда, когда полуостров находился в составе Украины, и которые, по мнению властей региона, противоречат российскому законодательству. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на текст письма главы Крыма Сергея Аксенова вице-премьеру Дмитрию Козаку.

В нем глава региона информирует вице-премьера, что до сих пор у региональных чиновников нет формальных возможностей изымать недвижимость и участки, если их юридический статус противоречит российскому законодательству. В частности, указывает издание, речь идет о тех случаях, когда земля находится на территории общего пользования, в том числе на пляжах и в парках, или используется не по целевому назначению.

По информации издания, общая стоимость участков, подпадающих под потенциальное изъятие, превышает $1 млрд. По словам одного из чиновников Крыма, Козак в апреле этого года поручил властям региона подготовить соответствующие поправки. В аппарате Дмитрия Козака и пресс-службе Аксенова вчера не смогли предоставить комментарии, отмечает издание.

Глава комитета Госсовета Крыма по имущественным и земельным отношениям Евгения Добрыня заявила изданию, что на полуострове действительно иногда невозможно проверить законность правоустанавливающих документов, выданных госорганами Украины. «Например, посреди Ливадийского парка или в заповеднике может быть участок с домом, и у владельцев есть документы украинских органов власти, которые были выданы в обход украинских же законов», — приводит издание ее слова.

Член общественной организации «Чистый берег. Крым», которая занимается обследованием незаконного строительства в прибрежных зонах и парках, юрист Александр Талипов подтверждает, что госорганы Украины выдали на полуострове десятки тысяч разрешительных актов в обход закона. Однако, по мнению эксперта, прелагаемая властями Крыма мера приведет к напряженности в регионе.

Другой эксперт, юрист адвокатского бюро А2 Максим Сафиулин в беседе с изданием отметил, что изъять собственность в пользу государства возможно при условии возмещения стоимости либо по решению суда. Он прогнозирует, что в случае принятия закона отчуждение прав собственности вряд ли будет носить массовый характер, «так как это приведет не только к росту судебных издержек, но и к высокой вероятности обращения собственников в ЕСПЧ. «С учетом политического контекста и повышенного внимания мировой общественности к соблюдению прав и свобод жителей полуострова такие иски крайне нежелательны», — отметил он.