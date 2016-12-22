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Суд арестовал руководителя производящего спецтехнику для полиции НПО
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Суд арестовал руководителя производящего спецтехнику для полиции НПО
Общество, 19:57
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Суд арестовал руководителя производящего спецтехнику для полиции НПО
Суд отправил под стражу руководителя предприятия, производящего спецтехнику для нужд силовых структур, Андрея Нечаева. Ему вменяют злоупотребление полномочиями, связанное с нецелевым использованием спецтехники
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Басманный суд Москвы отправил под арест врио начальника ​научно-производственного объединения «Специальная техника и связь» МВД России Андрея Нечаева. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь суда Юнона Царева. Нечаеву вменяется злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК), и ему уже предъявлено обвинение, уточнила представитель инстанции. «Данная мера пресечения избрана сроком до 17 декабря 2017 года», — добавила Царева.

Ранее источник РБК, близкий к руководству МВД, сообщил о задержании Нечаева на 48 часов. Преследование Нечаева связано с нецелевым использованием спецтехники, уточнял он.

Помимо обязанностей директора НПО Нечаев был главным конструктором системы информационно-аналитического обеспечения деятельности (ИСОД) МВД, следует из постановления Басманного суда.

НПО «Специальная техника и связь» занимается производством технических средств для нужд министерств и ведомств, следует из данных на сайте МВД: «Учреждение обеспечивает выполнение указов президента Российской Федерации, постановлений правительства Российской Федерации, заявок министерств и ведомств на создание специальных технических средств, принимает участие в реализации крупных федеральных программ». Продукцию НПО используют сотрудники силовых структур при проведении оперативно-разыскных мероприятий, уточнял источник РБК в Федеральной службе безопасности.

В среду, 18 октября, в офисе учреждения на улице Пруд-Ключики в Москве прошли обыски, сообщали РБК источники в центральном аппарате МВД и собеседник в ФСБ. В самой службе сообщили, что не могут подтвердить информацию об обысках.

Автор: Маргарита Алехина.
Теги: ФСБ
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