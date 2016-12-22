Участника митинга приговорили к колонии за «силовой обхват» полицейского

Суд приговорил к двум годам колонии Алексея Политикова, ударившего полицейского на антикоррупционном митинге 26 марта в Москве

Алексей Политиков (в центре) (Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»)

Алексей Политиков приговорен к двум годам колонии общего режима за нападение на сотрудника полиции на митинге в Москве 26 марта, такое решение принял Тверской суд Москвы, сообщила РБК координатор правозащитного проекта «Открытой России» Полина Немировская.

По ее словам, суд постановил, что Политиков использовал силовой обхват туловища, хватал полицейского за обмундирование и нанес ему не менее одного удара. Политикова признали виновным в применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК).

Следствие настаивало, что Политиков применил «силовой захват» к полицейскому и ударил его в живот. Политиков в сентябре признал свою вину. Рассмотрение дела из-за этого прошло в особом порядке без исследования доказательств.

Политикова задержали 10 июня в ходе обысков у оппозиционера Вячеслава Мальцева, самого Мальцева за участие в акции протеста арестовали на 15 суток. Как рассказывал РБК в июне пресс-секретарь Партии националистов Денис Романов, следствие считало Политикова «одним из тех людей, которые препятствовали задержанию Мальцева» на мартовской акции.

Акции протеста 26 марта прошли после того, как Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал расследование о недвижимости председателя правительства Дмитрия Медведева. В Москве на улицы вышли, по оценкам МВД, 8 тыс. человек, в ФБК оценили число участников в 25 тыс. Митинг не был согласован со столичными властями.

По делу 26 марта уже были осуждены Станислав Зимовец (2,5 года колонии), Юрий Кулий (восемь месяцев колонии), Александр Шпаков (полтора года колонии), Андрей Косых (четыре года колонии).