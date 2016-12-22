В Москве стартовала продажа браслетов для оплаты проезда

Женские браслеты предлагаются в девяти цветовых вариантах. Мужчины могут выбирать только между красным и черным

Фото: mos.ru

В продажу поступила первая партия силиконовых браслетов со встроенными в них чипами «Тройка», позволяющими оплачивать проезд в столичном метро, на МЦК и наземном транспорте, сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

«Женские браслеты представлены в девяти цветах: красном, зеленом, синем, желтом, розовом, салатовом, черном, оранжевом, голубом, а мужские (более крупные) — в двух, красном и черном», — рассказал первый замглавы метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Залоговая стоимость одного браслета, представляющего собой сувенирную версию обычной карты «Тройка», составляет 450 руб. При желании эти деньги можно вернуть, сдав браслет в один из центров «Московский транспорт».

Пополнить счет, к которому привязан встроенный в браслет чип, можно либо в кассах метро, либо переведя деньги в кошелек «Тройки» (номер карты указан на внутренней стороне браслета) через мобильное приложение «Метро Москвы». Также «Тройку» можно пополнять в киосках «Мосгортранса», находящихся у некоторых остановок наземного транспорта.

В начале октября сообщалось, что в ближайшее время в продаже должны появиться кольца с функционалом «Тройки».

«Транспортное решение в виде кольца на палец для оплаты проезда было реализовано впервые в мире», — пояснил тогда представитель метрополитена.