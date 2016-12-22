Amnesty заявила о преступлениях против человечности в Мьянме

Изучив показания свидетелей и спутниковые снимки, в Amnesty International заключили, что власти Мьянмы совершили преступления против человечности. Правительство страны ранее заявило, что не проводит этнические чистки

Мусульмане-рохинджа (Фото: Dar Yasin / AP)

За последние несколько недель более 530 тыс. мусульман-рохинджа бежали из штата Ракхайн в Мьянме, правоохранительные органы и армия страны «проводят систематическую, организованную и беспощадную кампанию насилия» против рохинджа, заявили в правозащитной организации Amnesty International. «Сотни тысяч женщин, мужчин и детей стали жертвами широкомасштабных и систематических нападений, являющихся преступлениями против человечности», — полагают в Amnesty.

Римский статут Международного уголовного суда содержит перечень из 11 деяний, которые в случае широкомасштабных или систематических нападений могут считаться преступлениями против человечности. В Amnesty заявляют, что располагают свидетельствами, что мьянманские власти совершили по меньшей мере шесть таких деяний: убийства, насильственные перемещения людей, пытки, изнасилования, преследования, отказ предоставить продовольствие населению.

К такому заключению в организации пришли, заслушав показания 120 бежавших в соседний Бангладеш рохинджа, а также поговорив с врачами, журналистами, гуманитарными работниками и чиновниками в Бангладеш (всего более 30 человек). Показания свидетелей сопоставляли со снимками со спутников, а также с фото и видео из Ракхайна.

На основе полученных данных организация составила доклад и разместила его на своем официальном сайте. В нем отмечается, что, хотя некоторые рохинджа и были причастны к нападениям на полицейские посты в Мьянме, «подавляющее большинство населения не имело к этому отношения». «Тем не менее военные Мьянмы не делают различий между вооруженными формированиями и обычными гражданскими лицами из числа рохинджа», — говорится в документе. Организация призывает власти Мьянмы «немедленно прекратить кампанию насилия против рохинджа».

Во вторник, 17 октября, в другой правозащитной организации, Human Rights Watch, заявили, что с конца августа в Ракхайне сожгли не менее 288 деревень, в которых жили преимущественно рохинджа. В HRW настаивают, что военные Мьянмы «уничтожили сотни деревень, где жили рохинджа, совершали убийства, изнасилования и другие преступления против человечности».

Вице-президент Мьянмы Генри Ван Тио, выступая на Генассамблее ООН 21 сентября, заявил, что правительство «прикладывает все усилия к восстановлению мира и стабильности и к установлению гармонии между всеми группами населения» в стране. Он также обвинил «Араканскую армию​ спасения рохинджа»

— вооруженную группировку, противостоящую правительственным силам, — в совершении терактов на территории страны. Эти теракты, по словам вице-президента, вызвали ответные всплески насилия и стали причиной гибели мирного населения.

Правительство Мьянмы отвергает обвинения в этнических чистках по отношению к рохинджа. В частности, в конце сентября госсоветник по национальной безопасности Тхаунг Тун на Совете Безопасности ООН заявил, что «в Мьянме нет этнических чисток и геноцида».