Мэр принимающего ЧМ-2018 города посоветовал жителям на время уехать

По словам мэра Калининграда, во время проведения игр чемпионата мира по футболу город будет переполнен туристами и болельщиками, а потому местным жителям лучше запланировать отдых на природе

Александр Ярошук (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Мэр Калининграда Александр Ярошук призвал местных жителей заранее приготовиться к тому, что во время проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года жизнь в городе станет сложнее.

«Город будет переполнен. Движение очень сильно будет затруднено, просто практически запрещено, кроме «челноков», которые будут возить болельщиков. Поэтому лучше планировать выехать из города отдохнуть на природу», — заявил Ярошук в эфире радиостанции «Комсомольская правда Калининград».

По его словам, дни проведения матчей ЧМ-2018 (согласно расписанию это 16, 22, 25 и 28 июня) будут сделаны в Калининграде выходными.

«Я думаю, однозначно будут выходные Об этом сейчас договариваемся с работодателями», — сказал мэр.

Ярошук также отметил, что минимум одна из четырех игр, которые должны пройти в Калининграде, будет «топовой», а потому в город приедут около 100 тыс. туристов, в том числе иностранных.

«Что делать калининградцам? Быть дисциплинированными, добрыми, никого не бить. Если имеете английский язык — пообщаться с гостями, быть готовыми рассказать о городе; короче, быть гостеприимными», — посоветовал градоначальник, сообщает портал «Новый Калининград».

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Саранске, Самаре, Сочи, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде и Волгограде.

Стоимость самых дешевых билетов на матчи группового этапа для россиян (как граждан страны-хозяйки турнира) составит 1280 руб., а иностранцам придется выложить минимум $105.

Согласно указу, подписанному президентом Владимиром Путиным 9 мая 2017 года, в период с 25 мая по 25 июля 2018 года митинги и прочие публичные акции, не имеющие отношения к футболу, на территории регионов, принимающих чемпионат мира, могут проводиться только по согласованию с органами безопасности и внутренних дел.