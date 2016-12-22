Сергей Иванов предложил ввести сбор на полиэтиленовые пакеты

Бывший глава администрации президента уверен, что вреда от пластиковых пакетов гораздо больше, чем от бумажных

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Бывший руководитель администрации президента России, а ныне спецпредставитель главы государства по вопросам природоохранной деятельности и экологии Сергей Иванов призвал ввести специальный сбор, взимаемый за использование полиэтиленовых пакетов в магазинах.

«Может быть, подумать о некоем экологическом сборе конкретно на полиэтиленовые пакеты, потому что ущерб полиэтилен наносит кратно, чем бумажные пакеты?» — сказал Иванов на заседании Организационного комитета по проведению в России Года экологии, отметив, что пластиковый пакет «разлагается 300 лет» (цитата по ТАСС).

Иванов пояснил, что он не хочет вовсе уничтожить полиэтиленовые пакеты или «сделать их изгоями». Задачу нового сбора Иванов видит в том, чтобы заставить полиэтиленовые пакеты конкурировать с бумажными.

«Чтобы у нас в сетевых магазинах хотя бы был выбор. Люди осознанно, если цена одинаковая, конечно, будут выбирать бумажные пакеты», — пояснил спецпредставитель президента.

В начале 2017 года Иванов предлагал ввести утилизационный сбор с производителей пластиковых пакетов, заставив их платить за будущую утилизацию отработавшей свое продукции.

По данным New York Times, в настоящее время использование пластиковых пакетов полностью или частично запретило более 40 стран мира. Введение запретов объясняется увеличением объемов мусора: согласно данным программы ООН по защите окружающей среды, в мировой океан ежегодно выбрасывается до 8 млн т пластика.