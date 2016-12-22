Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,66 57,20 EUR Нал. 67,79 67,22 USD Бирж. 57,32 +0,03 EUR Бирж. 67,37 -0,04 USD ЦБ. 57,27 -0,07 EUR ЦБ. 67,36 -0,10 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 5277,12 -320,15 ММВБ 2087,10 -0,26% РТС 1147,03 +0,04% Brent 58,29 +0,31% DJIA 22997,44 +0,18% Nasdaq 6623,66 -0,01% FTSE 7540,98 +0,33%
Минобрнауки предложило тестировать школьников на наркотики раз в год
Лента новостей
Минтранс подтвердил данные о потенциальном покупателе «ВИМ-Авиа» 14:05, Бизнес ФСБ задержала замначальника управления ФСИН по делу Коршунова 13:56, Общество Задорнов «с улыбкой» отнесся к дискуссии о создании крипторубля 13:48, Финансы ЦБ ужесточит требования к деловой репутации финансистов 13:27, Финансы МЧС предупредило об усилении ветра в Москве 13:25, Общество Сергей Иванов предложил ввести сбор на полиэтиленовые пакеты 13:18, Общество Минобрнауки предложило тестировать школьников на наркотики раз в год 13:17, Общество В РЖД опровергли эвакуацию двух вокзалов в Москве 13:14, Общество Москва назвала срок возобновления работы сайта о загрязнении воздуха 13:11, Общество В Москве эвакуировали Российскую государственную библиотеку 13:06, Общество В Тбилиси в возрасте 90 лет умер скульптор Гоги Очиаури 13:06, Общество Сервис HERE объяснил неопределенный статус Курил на своих картах 12:47, Политика Церемония прощания с актером Дмитрием Марьяновым 12:44, Фотогалерея  Поклонская объяснила обращение о проверке Учителя на уклонение от налогов 12:36, Общество «Новый поход» и загадки Си: что решается на съезде компартии Китая 12:27, Политика Американский астронавт рассказал о разгерметизации «Союза» при посадке 12:22, Технологии и медиа Жириновский предложил отказаться от новогодних каникул 12:10, Общество В ЦБ заявили о риске ухода с рынка 19 страховых компаний до конца года 12:07, Финансы Умер предприниматель Левон Айрапетян 12:04, Бизнес Лидер «Христианского государства» рассказал о судимости за убийство 11:52, Общество В регионах запустят пилотные проекты использования технологии блокчейн 11:48, Технологии и медиа Суд принял встречный иск «дочки» «Ростеха» к Siemens по турбинам в Крыму 11:47, Бизнес Задорнов предсказал снижение ставок по вкладам до исторического минимума 11:45, Финансы Российский хоккеист возглавил список лучших бомбардиров НХЛ 11:38, Спорт Вера в будущее: молодые художники, работы которых теперь стоят дорого 11:17, РБК и Phillips В Москве эвакуировали Ярославский вокзал 11:10, Общество
Минобрнауки предложило тестировать школьников на наркотики раз в год
Общество, 13:17
0
Минобрнауки предложило тестировать школьников на наркотики раз в год
Мионобрнауки предложило законодательно закрепить сложившуюся практику проведения ежегодного социально-психологического тестирования учащихся школ, профессиональных колледжей и вузов на наркотики
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Министерство образования и науки (Минобрнауки) предложило установить периодичность тестирования школьников, студентов и учащихся профессиональных колледжей на употребление наркотиков, следует из паспорта проекта, размещенного на официальном портале правовой информации.

Социально-психологическое тестирование на наркотики должно проводиться раз в год, полагают в ведомстве. Проект приказа уже направлен в Министерство экономического развития (Минэкономразвития) для оценки регулирующего воздействия.

В пояснительной записке к документу сказано, что проведение психологического тестирования и медицинских осмотров учащихся для выявления незаконного потребления наркотических и психотропных веществ проводится в соответствии с № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (ст. 53.4).

При этом медицинские осмотры школьников и студентов регламентированы с 2014 года специальным приказом Минздрава (приказ № 581н), который утверждает порядок и частоту их проведения. Этот же приказ определяет порядок проведения психологического тестирования, однако не регламентирует его периодичность, говорится в документе.

Патрушев заявил о значительном росте числа несовершеннолетних наркоманов
Общество

«С 2014 года социально-психологическое тестирование обучающихся фактически осуществляется ежегодно», — говорится в пояснительной записке к документу. Его составители предлагают эту периодичность законодательно закрепить.

Кроме того, ведомство прописало в приказе возраст для начала таких проверок. Они должны начинаться с «уровня основного общего образования», говорится в документе.

Основное общее образование в России — с 5-го по 9-й класс общеобразовательной школы.

В марте 2017 года секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что в России на 60% увеличилось число несовершеннолетних наркоманов. Он подчеркнул, что общее количество людей, употребляющих наркотики, в стране «не меняется на протяжении последних пяти лет» и составляет 640 тыс. человек.​ «При​ этом особо настораживает значительный, на 60%, рост потребителей наркотиков из числа несовершеннолетних», — сказал Патрушев.

Авторы: Полина Звездина, Наталья Демченко.
Теги: наркотики , Министерство образования , Школьники , психологическое тестирование
Главное
ФСБ задержала замначальника управления ФСИН по делу Коршунова Общество
Материалы по теме
Правительство выделило 270 млн руб. на мониторинг здоровья школьников Экономика
Синтетические наркотики обогнали опиаты по популярности в России Общество
Власти решили не штрафовать студентов за отказ от тестов на наркотики Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку