Минобрнауки предложило тестировать школьников на наркотики раз в год

Министерство образования и науки (Минобрнауки) предложило установить периодичность тестирования школьников, студентов и учащихся профессиональных колледжей на употребление наркотиков, следует из паспорта проекта, размещенного на официальном портале правовой информации.
Социально-психологическое тестирование на наркотики должно проводиться раз в год, полагают в ведомстве. Проект приказа уже направлен в Министерство экономического развития (Минэкономразвития) для оценки регулирующего воздействия.
В пояснительной записке к документу сказано, что проведение психологического тестирования и медицинских осмотров учащихся для выявления незаконного потребления наркотических и психотропных веществ проводится в соответствии с № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (ст. 53.4).
При этом медицинские осмотры школьников и студентов регламентированы с 2014 года специальным приказом Минздрава (приказ № 581н), который утверждает порядок и частоту их проведения. Этот же приказ определяет порядок проведения психологического тестирования, однако не регламентирует его периодичность, говорится в документе.
«С 2014 года социально-психологическое тестирование обучающихся фактически осуществляется ежегодно», — говорится в пояснительной записке к документу. Его составители предлагают эту периодичность законодательно закрепить.
Кроме того, ведомство прописало в приказе возраст для начала таких проверок. Они должны начинаться с «уровня основного общего образования», говорится в документе.
Основное общее образование в России — с 5-го по 9-й класс общеобразовательной школы.
В марте 2017 года секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что в России на 60% увеличилось число несовершеннолетних наркоманов. Он подчеркнул, что общее количество людей, употребляющих наркотики, в стране «не меняется на протяжении последних пяти лет» и составляет 640 тыс. человек. «При этом особо настораживает значительный, на 60%, рост потребителей наркотиков из числа несовершеннолетних», — сказал Патрушев.