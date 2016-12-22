Лидер «Христианского государства» рассказал о судимости за убийство

Лидер организации «Христианское государство - Святая Русь» (ХГ) Александр Калинин рассказал в Московском городском суде, что был судим за убийство, но вышел на свободу в рамках условно-досрочного освобождения (УДО).
«В 2002 году я был осужден Норильским судом по статье 105 («Убийство») УК РФ, а освободился в 2009 году по УДО. А также был осужден по статье 162 («Разбой») и 327 («Подделка документов») УК РФ», - сказал Калинин (цитата по ТАСС).
В конце сентября «РИА Новости» сообщило со ссылкой на пресс-секретаря краевого суда Красноярского края, что убийство было совершено Калининым вместе с подельниками из-за 75 тыс. руб.
«Все трое ворвались, забрали 75 тыс. руб., и чтобы не оставлять следов, задушили женщину и ушли», — рассказала агентству пресс-секретарь суда.
23 сентября Таганский суд Москвы принял решение об аресте Калинина сроком на два месяца. Лидера ХГ обвиняют в экстремизме (ст. 282 УК) и угрозах владельцам кинотеатров, которые хотели показывать фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда» (ст. 179 УК РФ, «Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения»).
В среду, 18 октября, Мосгорсуд отклонил апелляцию на принятое Таганским судом решение об аресте Калинина. «Постановление Таганского суда оставить без изменений, жалобу защиты отклонить», - сказала судья.
Адвокат лидера ХГ Дмитрий Савченко сообщил ТАСС, что оба уголовных дела в отношении Калинина объединены в одно дело, которое будет передано для дальнейшего расследования в Следственный комитет.
10 октября депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила генпрокурора России Юрия Чайку признать «Христианское государство» экстремистской организацией и запретить ее деятельность в стране.
Ранее Поклонская обвиняла самого Учителя, назвав клеветой его слова о том, что именно она стоит за созданной под видом религиозной террористической организации, формирующейся на фоне противодействия фильму «Матильда».
У организации «Христианское государство — Святая Русь» есть сайт, который пока недоступен, и канал YouTube, на который подписаны около 26 тыс. человек. Первое видео было опубликовано в августе 2012 года. Среди роликов много видео с ответами на вопросы, например, «можно ли [православной] краситься и пользоваться косметикой» или «можно ли стать одержимыми через фильмы ужасов».
В связи с деятельностью «Христианского государства» в СМИ часто упоминают руководителя организации Александра Калинина из Липецка, называющего себя «христианин Александр», и Мирона Кравченко, которого называют то пресс-секретарем, то главой центрального отдела.
Организация привлекла к себе внимание в январе 2017 года, когда направила в кинотеатры письма, в которых призывала не допустить показа фильма Алексея Учителя. «Любой баннер, афиша, рекламная листовка с информацией о прокате фильма «Матильда» будут рассмотрены как ваше желание унизить святых православной церкви и провокация к «русскому Майдану», — говорилось в письме.
Вскоре Дмитрий Песков назвал такие действия недопустимыми. По его словам, организация «Христианское государство — Святая Русь» не зарегистрирована Минюстом. «То есть, по сути, речь идет об угрозах со стороны анонимных экстремистов», — заявил тогда пресс-секретарь президента.
В феврале 2017 года Кравченко рассказывал, что в «Христианское государство» входят около 300 человек и есть те, кто готов присоединиться, «их тысячи». Он отмечал, что организация не связана с депутатом Поклонской: «Мы пока действуем не в связке, потому что каждый должен наступать по своему фронту. Мы обозначаем намерения активистов, она наступает по прокурорской части».
Сама Наталья Поклонская раскритиковала деятельность «Христианского государства»: «Действия данной организации направлены на то, чтобы опорочить православных и Русскую православную церковь».