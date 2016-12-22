Лидер «Христианского государства» рассказал о судимости за убийство

Мосгорсуд отклонил жалобу на арест Калинина, дальнейшим расследованием его дела по обвинению в экстремизме и угрозах владельцам кинотеатров займется Следственный комитет

Александр Калинин (Фото: МВД России / ТАСС)

Лидер организации «Христианское государство - Святая Русь» (ХГ) Александр Калинин рассказал в Московском городском суде, что был судим за убийство, но вышел на свободу в рамках условно-досрочного освобождения (УДО).

«В 2002 году я был осужден Норильским судом по статье 105 («Убийство») УК РФ, а освободился в 2009 году по УДО. А также был осужден по статье 162 («Разбой») и 327 («Подделка документов») УК РФ», - сказал Калинин (цитата по ТАСС).

В конце сентября «РИА Новости» сообщило со ссылкой на пресс-секретаря краевого суда Красноярского края, что убийство было совершено Калининым вместе с подельниками из-за 75 тыс. руб.

«Все трое ворвались, забрали 75 тыс. руб., и чтобы не оставлять следов, задушили женщину и ушли», — рассказала агентству пресс-секретарь суда.

23 сентября Таганский суд Москвы принял решение об аресте Калинина сроком на два месяца. Лидера ХГ обвиняют в экстремизме (ст. 282 УК) и угрозах владельцам кинотеатров, которые хотели показывать фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда» (ст. 179 УК РФ, «Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения»).

В среду, 18 октября, Мосгорсуд отклонил апелляцию на принятое Таганским судом решение об аресте Калинина. «Постановление Таганского суда оставить без изменений, жалобу защиты отклонить», - сказала судья.

Адвокат лидера ХГ Дмитрий Савченко сообщил ТАСС, что оба уголовных дела в отношении Калинина объединены в одно дело, которое будет передано для дальнейшего расследования в Следственный комитет.

10 октября депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила генпрокурора России Юрия Чайку признать «Христианское государство» экстремистской организацией и запретить ее деятельность в стране.

Ранее Поклонская обвиняла самого Учителя, назвав клеветой его слова о том, что именно она стоит за созданной под видом религиозной террористической организации, формирующейся на фоне противодействия фильму «Матильда».