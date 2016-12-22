В ГИБДД пообещали не устраивать засады на дорогах

Начальник управления ДПС заверил, что в соответствии с новым регламентом скрывать свой автомобиль от глаз водителей гаишники смогут только в исключительных случаях

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Новый административный регламент ГИБДД, который вступит в силу 20 октября 2017 года, запрещает сотрудникам дорожно-патрульной службы (ДПС) умышленно устраивать «засады» на дорогах, заявил начальник управления ДПС, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГИБДД РФ Александр Быков.

По его словам, в документе содержится требование, согласно которому патрульный автомобиль «должен быть четко и отчетливо виден участникам дорожного движения».

Нарушить эту норму сотрудники ГИБДД, по словам Быкова, могут только ради обеспечения безопасности — на скоростных или аварийных участках дороги, а также в местах «перелома рельефа».

«Только в этих случаях допустима установка транспортного средства с частичным закрытием: либо за переломом рельефа, либо каких-то инженерных сооружений», — подчеркнул Быков (цитата по «РИА Новости»).

Он также отметил, что в соответствии с регламентом все свои действия сотрудники ГАИ должны «по возможности совершать в зоне действия видеорегистраторов», установленных на патрульных автомобилях.

Кроме того, по словам Быкова, водителям не придется больше самостоятельно возвращаться к своим оставленным на трассе автомобилям после медосвидетельствования на стационарных постах полиции.

«Если медосвидетельствование происходило на стационарном посту, куда водитель был доставлен, и водитель признан трезвым, то сотрудник ГИБДД обязан вернуть его к автомобилю», — отметил Быков.

В марте 2017 года на портале Госавтоинспекции появилось сообщение о разработке новой редакции Административного регламента. Позднее МВД заявляло, что по новому регламенту будут введены нормы, которые обеспечат «надлежащий уровень защищенности граждан» и сведут к минимуму «возможные злоупотребления».