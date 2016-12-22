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Москва назвала срок возобновления работы сайта о загрязнении воздуха
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Москва назвала срок возобновления работы сайта о загрязнении воздуха
Общество, 13:11
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Москва назвала срок возобновления работы сайта о загрязнении воздуха

Сайт «Мосэкомониторинга», который оперативно отслеживает уровень загрязнения воздуха в городе, возобновит работу в середине декабря, сообщил РБК руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

«Сайту «Мосэкомониторинга» уже более десяти лет. Он был рассчитан в первую очередь на профессионалов, однако в связи с интересом к нему простых граждан появился социальный запрос его обновить», — сказал он.

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По словам чиновника, новый сайт заработает в середине декабря. На период закрытия сайта все станции ведомства продолжают работу, замеры воздуха производятся и предоставляются всем заинтересованным службам, а также жителям, если они обратятся в департамент, рассказал Кульбачевский.

Сайт «Мосэкомониторинга» был закрыт 11 сентября. В экологической организации «Гринпис России», изучив сайт департамента природопользования, пришли к выводу, что там нет данных, аналогичных информации с портала «Мосэкомониторинга», и заявили, что власти намеренно скрывают информацию от людей, поскольку закрытие сайта совпало с многочисленными жалобами жителей восточных и юго-восточных районов Москвы и Подмосковья на загрязнение воздуха.

Кульбачевский заявил РБК, что в столице существенных превышений нормативов загрязняющих веществ по воздуху зафиксировано не было. Более того, в Москве за последние годы отмечено снижение концентрации оксида углерода на 52%, оксида азота — на 54%, взвешенных частиц размером менее 10 мкм (РМ10) — на 34%.

Эту тенденцию он связал с заменой городского автопарка, переходом на топливо Евро-5, строительством новых развязок, станций метрополитена, МЦК и модернизацией предприятий — загрязнителей окружающей среды. «Воздух очистился благодаря комплексу этих мер», — сказал Кульбачевский.

Теги: Москва , экология , мусор , «Гринпис»
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