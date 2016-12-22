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В Иркутске загорелся нелегальный дом престарелых
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В Иркутске загорелся нелегальный дом престарелых
Общество, 08:33
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В Иркутске загорелся нелегальный дом престарелых
В частном доме престарелых в Иркутске произошел пожар. Спасатели эвакуировали 16 человек, из них 13 пострадали и были доставлены в больницы. В МЧС отметили, что собственники организации не имели лицензии на оказание соцуслуг
Сотрудники МЧС на месте происшествия (Фото: 38.mchs.gov.ru)

Пожарные эвакуировали 16 человек из горящего частного дома престарелых в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Инцидент произошел утром в среду, 18 октября. Из всех спасенных людей 13 человек передали бригадам скорой помощи. Пять человек госпитализировали. Вместе с тем источники «РИА Новости» и ТАСС в экстренных службах региона говорят о 12 пострадавших в результате пожара.

Позже в иркутском управлении Следственного комитета (СКР) сообщили о 13-ти эвакуированных и пострадавших, все они были госпитализированы. Пять из них, указали следователи агентству «РИА Новости», находятся в тяжелом состоянии из-за отравления угарным газом. В ведомстве начали доследственную проверку по факту законности проживания людей в этой заведении.

Источник РБК в МЧС сообщает о 19 эвакуированных из здания.

Фото: 38.mchs.gov.ru

По словам заместителя начальника городской службы пожаротушения, подполковника внутренней службы Павла Белкина, на место происшествия приехали 4 звена газодымозащитников пожарно-спасательных подразделений и аварийно-спасательной службы. По приезде спасатели заметили, что помещения здания были сильно задымлены.

«Люди преклонного возраста находились на втором этаже, их эвакуировали на балкон, откуда спускали на мягких носилках вниз. До прибытия «скорой» проводили реанимационные мероприятия и оказывали доврачебную помощь», — приводит его слова пресс-служба экстренного ведомства.

Причиной пожара, как установили сотрудники испытательной пожарной лаборатории, стало короткое замыкание при эксплуатации сушильной машины, которая находилась в доме. Пройденная огнем площадь составила 10 кв. м.

По предварительным данным, в двухэтажном частном доме индивидуальным предпринимателем оказывали социальные услуги пожилым людям. Сама организация, сообщил заместитель начальника регионального МЧС Виктор Пашков, не была зарегистрирована в Реестре поставщиков социальных услуг, как того требует российское законодательство. Собеседник агентства «РИА Новости» уточнил, что двухэтажный частный дом использовался для кратковременного проживания пожилых людей-инвалидов.

Источник «Интерфакса» в службе технического надзора региона добавил, что помещение, в котором располагался дом престарелых, не был в достаточной мере оборудован системами сигнализации и пожаротушения.

​«Электропроводка в помещении была в неудовлетворительном состоянии, ее эксплуатация была небезопасна. Чрезмерные нагрузки на не предназначенную для того сеть привели к ее воспламенению и пожару», — сказал собеседник агентства.

В настоящее время пожар потушен. На месте возгорания продолжают работать спасатели и следователи, которые изымают документы для уточнения легальности работы дома престарелых.

Авторы: Анна Трунина, Дмитрий Серков.
Теги: пострадавшие , Иркутск , Пожар , частный дом престарелых
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