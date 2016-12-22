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Павленского перевели в психиатрический стационар полиции
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Павленского перевели в психиатрический стационар полиции
Общество, 05:44
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Павленского перевели в психиатрический стационар полиции
Художника Петра Павленского, устроившего в рамках акции поджог здания Банка Франции, перевели в психиатрический стационар. Его соратница, также задержанная на месте поджога, пока остается в заключении
Петр Павленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

С акциониста Петра Павленского сняли арест для того, чтобы переместить его в психиатрический стационар префектуры полиции. Об этом со ссылкой на источники сообщают Le Figaro и Le Parisien.

По их данным, арест был снят в связи с оценкой поведения задержанного. Соратница Павленского Оксана Шалыгина остается в заключении по обвинению в намеренной порче имущества Банка Франции.

«Расследование было передано парижской прокуратурой в территориальный орган безопасности», — сообщил источник Le Figaro.

В ночь на 16 октября художник Петр Павленский устроил акцию у здания Банка Франции, он облил окна здания горючим, а затем поджег их. Павленский и его соратница Шалыгина были задержаны у входа в банк.

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Художник впоследствии объяснял смысл акции тем, что, по его мнению, во Франции «банкиры заняли место монархов». «Возрождение революционной Франции приведет к революционному пожару по всему миру», — говорил Павленский, добавляя, что акция станет началом освобождения России.

Банк обещал подать жалобу на художника за порчу имущества, но пока что непонятно будет ли кредитная организация обращаться в суд.

Павленский покинул Россию в 2017 году. До своего отъезда он проводит резонансные акции в столице, в ноябре 2013 году он прибил свою мошонку к брусчатке на Красной площади, а в 2015 году поджег дверь здания ФСБ на Лубянке. За последнюю акцию его оштрафовали по ст. 243 УК РФ.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Париж , Петр Павленский , Банк Франции
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