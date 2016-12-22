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Стало известно имя пособницы арестованного за хищения замглавы ФСИН
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Стало известно имя пособницы арестованного за хищения замглавы ФСИН
Общество, 20:56
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Стало известно имя пособницы арестованного за хищения замглавы ФСИН
В суде назвали имя предполагаемой пособницы обвиняемого в растрате замглавы ФСИН России Олега Коршунова. Ею является предприниматель Марина Дюкова. Суд санкционировал ее арест на два месяца
Олег Коршунов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Басманный суд на два месяца арестовал предполагаемую пособницу заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Олега Коршунова, сообщила РБК пресс-секретарь суда Юнона Царева. Ею, по словам Царевой, является предпринимательница Марина Дюкова.​

Такое решение, как уточнила пресс-секретарь суда, было принято еще 15 сентября. Дюковой, по данным Царевой, вменяется преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (попытка присвоения или растраты, совершенная организованной группой либо в особо крупном размере). Она обвиняется в пособничестве Коршунову при растрате в особо крупном размере (не менее 50 млн руб.) вверенных ему бюджетных средств ФСИН России при закупках сахарного песка для нужд уголовно-исполнительной системы на 2016 год.

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Близкий к следствию источник ТАСС, в свою очередь, уточнил, что, по его данным, именно Дюкова занималась поставками сахара во ФСИН. В связи с этим теперь предпринимательница, как пояснил собеседник агентства, проходит по одному из эпизодов дела замглавы ФСИН. При этом в настоящий момент Дюкова, по информации источника ТАСС, из-за плохого самочувствия находится в «обычной больнице».

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«Как только она поправится, то сразу же отправится в СИЗО», — добавил собеседник агентства, заметив, однако, что свою вину предпринимательница не признает и «утверждает, что у нее по отчетным документам было все законно».

Олег Коршунов был задержан 13 сентября. Ему вменяется растрата 160 млн руб. на двух госконтрактах. По версии следствия, замглавы ФСИН по завышенным ценам организовал для ведомства закупку сахара, а также автомобильного топлива. Пособниками Коршунова, как утверждают в СКР, были двое его подчиненных. Свою вину замглавы ФСИН признавать отказался. Инкриминируемые ему преступления он назвал «невозможными», пояснив, что, по его данным, документы о закупках «согласовываются всеми службами». Большую сумму поставок Коршунов, в свою очередь, объяснил тем, что порядок закупок не предусматривал предоплаты.

Авторы: Евгения Маляренко, Дмитрий Окрест.
Теги: арест , ФСИН , Хищение
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