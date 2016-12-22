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Суд отклонил иск племянницы пропавшего в СССР шведского дипломата к ФСБ
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Суд отклонил иск племянницы пропавшего в СССР шведского дипломата к ФСБ
Общество, 19:18
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Суд отклонил иск племянницы пропавшего в СССР шведского дипломата к ФСБ
Столичный суд принял решение отклонить иск племянницы шведского дипломата Рауля Валленберга к ФСБ о раскрытии его судьбы после ареста. Согласно официальной версии, дипломат умер в 1947 году в Лубянской тюрьме от инфаркта миокарда
Рауль Валленберг (Фото: ТАСС)

Мещанский суд Москвы отклонил иск к ФСБ родственницы умершего во время заключения в Лубянской тюрьме шведского дипломата Рауля Валленберга Мари Дюпюи о раскрытии его судьбы после ареста. Об этом РБК сообщила адвокат Дарья Сухих, которая представляет племянницу погибшего.

Мещанский суд Москвы разрешил ФСБ не рассекречивать данные о заключении на Лубянке и смерти Валленберга, пояснила она. «Еще перед судом мы получили от ФСБ письменную позицию», — заметила также Сухих, добавив, что представители спецслужбы «сказали, что [в этих данных] есть сведения о третьих лицах и, следовательно, информация не должна быть представлена». «Кроме того, они настаивали, что вся информация предоставлялась, хотя доказательства этого не предоставили», — заявила адвокат.​

Другой представитель Дюпюи в суде, Иван Павлов, в свою очередь, сообщил, что племянница Валленберга собирается обжаловать это судебное решение. «Мы считаем, что решение суда незаконно и несправедливо. Конечно, мы со своей процессуальной стороны обжалуем его», — цитирует Павлова агентство «Интерфакс».

Рауль Валленберг во время Второй мировой войны спас около 20 тыс. евреев от холокоста. Советские спецслужбы арестовали дипломата в 1945 году. Спустя два года, согласно официальным данным советской стороны, он умер в Лубянской тюрьме. Однако обстоятельства его заключения и гибели до сих пор неизвестны.

В Стокгольме официально признали смерть шведского дипломата Валленберга
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В связи с этим в марте 2017 года Иван Павлов допускал, что племянница дипломата может подать в суд иск к ФСБ. В адрес спецслужбы, как уточнял адвокат, тогда был направлен «последний «китайский» запрос» на информацию о судьбе шведского дипломата. Позже, в июле, стало известно о том, что Дюпюи обратилась к юридической ассоциации в России с просьбой подать соответствующее требование.

В нем родственница дипломата, в частности, попросила обязать ФСБ предоставить доступ к оригиналам документов, которые касаются судьбы Валленберга, а также их нецензурированным копиям. Дюпюи, в свою очередь, отмечала, что продолжит искать ответы на вопросы о судьбе своего дяди до тех пор, пока «не узнает, что с ним случилось и почему».

Обнародован доклад о судьбе Рауля Валленберга
Экономика

С июля 1944 года Валленберг занимал должность первого секретаря шведского дипломатического представительства в Будапеште. Вместе с другим дипломатом он тогда стал выдавать евреям документы, удостоверяющие личность ожидающих репатриации подданных Швеции. Евреям это помогло избежать депортации в немецкие концлагеря.

В 1945 году во время операции советских войск по освобождению Будапешта Валленберг​ был арестован. Известно, что в январе 1945 года из-за подозрений в шпионаже его вызвали в штаб командующего частью советских войск маршала Родиона Малиновского. После этого Валленберг исчез.

Стокгольм после этого направлял СССР несколько запросов о местонахождении дипломата, на что Москва отвечала сообщениями о том, что не располагает подобной информацией. Только спустя 12 лет, в 1957 году, власти СССР опубликовали документ, датированный июлем 1947 года, в котором говорилось о «неожиданной» смерти Валленберга в тюремной камере на Лубянке.

После этого, в 1991 году, работу в рамках этого вопроса начала российско-шведская комиссия. Эксперты пытались установить, что случилось с Валленбергом, однако к однозначному ответу они так и не пришли. Согласно одной из их версий, дипломат умер или был убит в 1947 году во время сталинских репрессий. Согласно другой — Валленберга оставили в живых, чтобы впоследствии обменять его на советского шпиона.​

Власти Швеции официально признали смерть Валленберга только в 2016 году. При этом датой смерти дипломата в Стокгольме назвали 31 июля 1952 года.​

Авторы: Евгения Маляренко, Дмитрий Окрест.
Теги: иск , Москва , ФСБ , дипломат , Лубянка , Рауль Валленберг
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