Суд оправдал обвиняемых по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года

Суд признал невиновными фигурантов дела о беспорядках 2 мая 2014 года на Греческой площади в Одессе. Суд постановил, что их вина не была доказана прокуратурой

Массовые беспорядки в Одессе. 2 мая 2014 года (Фото: Андрей Боровский / ТАСС)

Ильичевский суд Одесской области оправдал всех обвиняемых по делу о массовых беспорядках 2 мая 2014 года, когда из-за столкновений между сторонниками киевских властей и участниками движения «Антимайдан» на Греческой площади Одессы погибли шесть человек. Об этом сообщает издание «Таймер».

«Нет ни одного доказательства, подтверждающего обвинение. Более того, обвинение даже не пыталось доказать вину», — цитирует решение судьи издание.

Днем 2 мая в районе Греческой площади начались столкновения между активистами движения «Антимайдан» с одной стороны и футбольными фанатами из Харькова и Одессы, а также сторонниками Евромайдана — с другой. В ходе этих столкновений погибли шесть человек. Двое погибших — Игорь Иванов и Андрей Бирюков — считаются активистами Евромайдана, четверо — Евгений Лосинский, Александр Жульков, Геннадий Петров и Николай Яворский — активистами движения «Антимайдан».

Всего по этому эпизоду в качестве обвиняемых проходили 19 человек, пятеро из них содержались до суда в СИЗО. Обвинение требовало для участников событий от восьми до 15 лет лишения свободы, уточняет издание «Думская».

Самый большой срок — 15 лет — требовали для Сергея Долженкова, которого следователи считают организатором беспорядков. Для других обвиняемых, находившихся под стражей, — Евгения Мефедова, Максима Сакауова, Владислава Романюка и Сергея Корчинского — прокурор потребовал 12 лет. Для обвиняемых, которые не находились в СИЗО, обвинение просило восемь, девять и десять лет. В суде было оглашено заявление родных четверых из шести погибших на Греческой площади (Яворского, Жулькова, Петрова и Лосинского) о том, что они считают подсудимых виновными в смерти их родных.

Обвиняемые свою вину не признавали и утверждали, что оказались на месте событий случайно.

Как сообщает местное издание «Таймер», суд счел сомнительными фото- и видеодоказательства участия в этих событиях обвиняемых, так как ему были представлены не оригиналы, а копии, на которых к тому же нельзя различить лица участников.

Были признаны недействительными протоколы с места событий, так как они были составлены должностными лицами, которые не имели на это полномочий. Суд также счел недостаточными результаты проведенной прокуратурой патолого-анатомической экспертизы: она была проведена не в результате осмотра тел, а на основании неких медицинских документов, указал суд.

Суд также счел предвзятыми показания единственного свидетеля обвинения Александра Посмиченко, который заявлял об участии обвиняемых во вменяемых им преступлениях, сообщает «Интерфакс-Украина». Из-за этого суд решил его показания при вынесении приговора не учитывать.

Следствие также не сумело установить оружие, из которого получили смертельные ранения погибшие. Также не дали показания в суде ​представители футбольных болельщиков, допрошен только один свидетель из числа пострадавших сотрудников ​правоохранительных органов, не были вызваны в качестве свидетелей должностные лица, указал суд.

Суд постановил, что досудебное следствие по делу было предвзятым и зависимым от лиц, причастным к событиям, и не исключил возможности, что обвиняемые не устраивали массовые беспорядки, а наоборот, пытались защитить население.

С учетов всего перечисленного суд счел недоказанным факт совершения преступлений, в которых обвиняли фигурантов дела, и постановил их освободить.

2 мая 2014 года в центре Одессы произошли столкновения между футбольными фанатами и сторонниками единой Украины с одной стороны и пророссийскими активистами с другой.

Массовая драка сопровождалась стрельбой и гибелью людей. Захватившие инициативу сторонники киевских властей рассеяли противников, а затем двинулись к Дому профсоюзов, где находился палаточный лагерь «Антимайдана».

Палаточный городок был сожжен, после чего сторонники киевских властей попытались прорваться в Дом профсоюзов, где забаррикадировались сторонники «Антимайдана», и забросали здание бутылками с зажигательной смесью. В Доме профсоюзов начался пожар, который также привел к гибели более чем 40 человек.