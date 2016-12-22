Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,13 57,61 EUR Нал. 69,45 68,77 USD Бирж. 57,91 +0,22 EUR Бирж. 69,26 +0,35 USD ЦБ. 57,62 +0,09 EUR ЦБ. 68,75 +0,17 EUR/USD 1,20 +0,00 ММВБ 2060,78 +0,34% РТС 1121,04 -0,21% Brent 55,45 -0,05% DJIA 22333,10 +0,29% Nasdaq 6470,95 +0,35% FTSE 7247,96 +0,45%
Суд оправдал обвиняемых по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лента новостей
АР узнало о причастности к «акустическим атакам» на Кубе третьей стороны 16:59, Политика Блогер Лапшин пожаловался на избиение в азербайджанской тюрьме 16:58, Общество Расходы на культуру и кинематограф в 2018 году сократят на 7 млрд руб. 16:47, Экономика Эстония, Барбадос и Багамы потребовали отстранить Россию от Олимпиады 16:31, Спорт Полиция оценила ущерб от «минирования» по всей России 16:23, Общество Танки, Путин, две страны: как проходят учения «Запад-2017» 16:21, Фотогалерея  Суд оправдал обвиняемых по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года 16:14, Общество Блогер Лапшин рассказал о цели поездки в Азербайджан после Карабаха 16:08, Общество Правительство одобрило повышение акцизов на бензин 16:08, Экономика Топилин сообщил об индексации пенсий на 3,7% с 1 января 2018 года 16:07, Экономика Бензин в Саудовской Аравии подорожает на 80% из-за отказа от госсубсидий 16:03, Экономика Сенатором от правительства Удмуртии назначили главу Россотрудничества 15:50, Политика Из-за циклона более 10 тысяч жителей Сахалина остались без электричества 15:45, Общество Федун объяснил провал «Спартака» на старте чемпионата 15:42, Спорт Piriform сообщила о краже данных более 2 млн пользователей CCleaner 15:39, Технологии и медиа Черных риелторов задержали после убийства пенсионеров в Архангельске 15:34, Общество Bild сообщила о завершении карьеры группы Rammstein 15:33, Технологии и медиа Авиакомпании задолжали пассажирам за задержки европейских рейсов €6,6 млн 15:24, Политика Правительство одобрило повышение МРОТ до прожиточного минимума 15:21, Общество Механика из «Алых парусов» отправят в колонию за гибель женщины в лифте 15:20, Общество Глава МИД Германии заступился за Ким Чен Ына 15:20, Политика Памяти российских банков: как перезагрузить неработающую систему 15:16, Мнение Названы районы за пределами МКАД с самым дорогим арендным жильем 15:12, Недвижимость Собянин показал бронзовых спортсменов на станции метро «ЦСКА» 15:08, Общество Президент Литвы пожаловалась генсеку ООН на учения «Запад-2017» 15:00, Политика Песков призвал не размывать идею Путина о миротворцах в Донбассе 14:55, Политика «РИА Новости» узнало о снятии обвинений с двух фигурантов дела Шакро 14:41, Общество
Суд оправдал обвиняемых по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Украинский кризис, 16:14
0
Суд оправдал обвиняемых по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Суд признал невиновными фигурантов дела о беспорядках 2 мая 2014 года на Греческой площади в Одессе. Суд постановил, что их вина не была доказана прокуратурой
Массовые беспорядки в Одессе. 2 мая 2014 года (Фото: Андрей Боровский / ТАСС)

Ильичевский суд Одесской области оправдал всех обвиняемых по делу о массовых беспорядках 2 мая 2014 года, когда из-за столкновений между сторонниками киевских властей и участниками движения «Антимайдан» на Греческой площади Одессы погибли шесть человек. Об этом сообщает издание «Таймер».

«Нет ни одного доказательства, подтверждающего обвинение. Более того, обвинение даже не пыталось доказать вину», — цитирует решение судьи издание.

Днем 2 мая в районе Греческой площади начались столкновения между активистами движения «Антимайдан» с одной стороны и футбольными фанатами из Харькова и Одессы, а также сторонниками Евромайдана — с другой. В ходе этих столкновений погибли шесть человек. Двое погибших — Игорь Иванов и Андрей Бирюков — считаются активистами Евромайдана, четверо — Евгений Лосинский, Александр Жульков, Геннадий Петров и Николай Яворский — активистами движения «Антимайдан».

Всего по этому эпизоду в качестве обвиняемых проходили 19 человек, пятеро из них содержались до суда в СИЗО. Обвинение требовало для участников событий от восьми до 15 лет лишения свободы, уточняет издание «Думская».

Самый большой срок — 15 лет — требовали для Сергея Долженкова, которого следователи считают организатором беспорядков. Для других обвиняемых, находившихся под стражей, — Евгения Мефедова, Максима Сакауова, Владислава Романюка и Сергея Корчинского — прокурор потребовал 12 лет. Для обвиняемых, которые не находились в СИЗО, обвинение просило восемь, девять и десять лет. В суде было оглашено заявление родных четверых из шести погибших на Греческой площади (Яворского, Жулькова, Петрова и Лосинского) о том, что они считают подсудимых виновными в смерти их родных.

Обвиняемые свою вину не признавали и утверждали, что оказались на месте событий случайно.

Как сообщает местное издание «Таймер», суд счел сомнительными фото- и видеодоказательства участия в этих событиях обвиняемых, так как ему были представлены не оригиналы, а копии, на которых к тому же нельзя различить лица участников.

Были признаны недействительными протоколы с места событий, так как они были составлены должностными лицами, которые не имели на это полномочий. Суд также счел недостаточными результаты проведенной прокуратурой патолого-анатомической экспертизы: она была проведена не в результате осмотра тел, а на основании неких медицинских документов, указал суд.

Суд также счел предвзятыми показания единственного свидетеля обвинения Александра Посмиченко, который заявлял об участии обвиняемых во вменяемых им преступлениях, сообщает «Интерфакс-Украина». Из-за этого суд решил его показания при вынесении приговора не учитывать.

Следствие также не сумело установить оружие, из которого получили смертельные ранения погибшие. Также не дали показания в суде ​представители футбольных болельщиков, допрошен только один свидетель из числа пострадавших сотрудников ​правоохранительных органов, не были вызваны в качестве свидетелей должностные лица, указал суд.

Суд постановил, что досудебное следствие по делу было предвзятым и зависимым от лиц, причастным к событиям, и не исключил возможности, что обвиняемые не устраивали массовые беспорядки, а наоборот, пытались защитить население.

С учетов всего перечисленного суд счел недоказанным факт совершения преступлений, в которых обвиняли фигурантов дела, и постановил их освободить.

2 мая 2014 года в центре Одессы произошли столкновения между футбольными фанатами и сторонниками единой Украины с одной стороны и пророссийскими активистами с другой.

Массовая драка сопровождалась стрельбой и гибелью людей. Захватившие инициативу сторонники киевских властей рассеяли противников, а затем двинулись к Дому профсоюзов, где находился палаточный лагерь «Антимайдана».

Палаточный городок был сожжен, после чего сторонники киевских властей попытались прорваться в Дом профсоюзов, где забаррикадировались сторонники «Антимайдана», и забросали здание бутылками с зажигательной смесью. В Доме профсоюзов начался пожар, который также привел к гибели более чем 40 человек.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Украина
Главное
Правительство одобрило повышение МРОТ до прожиточного минимума Общество
Материалы по теме
В Одессе повторно отправили в СИЗО проходящего по «делу 2 мая» россиянина Политика
В Одессе в день памяти погибших 2 мая задержали 40 человек Политика
МВД Украины призвало «не спекулировать» на гибели детей в Одессе Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку