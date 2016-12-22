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Правительство одобрило повышение МРОТ до прожиточного минимума
Общество, 15:21
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Правительство одобрило повышение МРОТ до прожиточного минимума
Минимальный размер оплаты труда сравняется с официально утвержденным прожиточным минимумом в начале 2019 года
Максим Топилин (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Повышать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума решено в два этапа, сообщил глава Минтруда Максим Топилин.

«Правительство одобрило законопроект, он внесен вместе с бюджетом, его недавно поручил разработать президент. Это законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума трудоспособного населения в трудоспособном возрасте», — сказал Топилин.

Одобренный в понедельник правительством законопроект, по словам министра, предусматривает повышение МРОТ с 1 января 2018 года до 9 тыс. 489 руб., что составит 85% прожиточного минимума для трудоспособного населения.

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Годом позже, 1 января 20​19 года, МРОТ и прожиточный минимум должны сравняться, хотя на какой именно отметке будет достигнуто это равенство, пока не известно. После этого размер МРОТ должен ежегодно законодательно устанавливаться на том же уровне, что и прожиточный минимум для трудоспособного населения.

В сентябре 2017 года президент России Владимир Путин поручил министрам уравнять МРОТ и прожиточный минимум к началу 2019 года.

«Я прошу правительство внести соответствующие предложения в Государственную думу вместе с проектом федерального бюджета на ближайшую трехлетку», — сказал Путин.

По итогам первого квартала 2017 года средняя величина прожиточного минимума была определена правительством России в 9909 руб., а величина прожиточного минимума для трудоспособного населения — в 10 701 руб. По итогам второго квартала прожиточный минимум для трудоспособного населения, как ожидается, будет повышен до 11 163 руб. (именно от этой суммы и должен составить 85% размер МРОТ в 2018 году).

Ранее вице-премьер Ольга Голодец заявляла, что на официально установленный в России минимум прожить «практически невозможно».

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Но пока даже равную прожиточному минимуму зарплату в России получают далеко не все. В марте 2017 года Голодец оценила число россиян, получающих зарплату на уровне МРОТ (на тот момент он составлял 7,5 тыс. руб., с 1 июля 2017 года был повышен до 7,8 тыс. руб.) почти в 5 млн человек.

«У нас нет такой квалификации, которая достойна такой зарплаты — 7,5 тыс. руб. Даже если человек только закончил образовательную школу, то его труд должен оцениваться на несколько другом уровне», — сказала Голодец, назвав бедность работающего населения уникальным явлением в социальной сфере.

По данным Росстата, в первом квартале 2017 года доходы ниже прожиточного минимума в России имели 22 млн человек,​ или 15% населения страны.

Авторы: Анна Могилевская, Евгений Калюков.
Теги: Минтруд , МРОТ , Максим Топилин
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