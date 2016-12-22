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ЕСПЧ принял жалобы на запрет в России сайентологов и «Аум Синрикё»
Общество, 17:51
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ЕСПЧ принял жалобы на запрет в России сайентологов и «Аум Синрикё»
Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобы от ряда организаций, запрещенных в России за экстремистскую или террористическую деятельность. Среди них «Аум Синрикё» и «Церковь сайентологии»
Фото: Mustafa Yalcin / Anadolu Agency / Getty Images

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобы ряда религиозных организаций, запрещенных российскими судами за экстремистскую или террористическую деятельность, в их числе «Аум Синрикё», «Нурджулар» и «Церковь сайентологии». Об этом сообщается на сайте суда.

Процедура коммуникации жалобы означает, что Страсбург начинает производство по ней и сообщает правительству государства-ответчика о ее поступлении в суд. Власти страны-ответчика, таким образом, обязуются в определенный срок представить суду свою позицию по жалобе.

В общей сложности ЕСПЧ 30 и 31 августа коммуницировал восемь таких жалоб, поданных против России. Среди них жалоба девяти последователей учения Саида Нурси («Нурджулар»), которое проповедует идею создания объединенного исламского халифата и запрещено в России с 2008 года; объединенные жалобы пятерых приверженцев движения «Таблиги Джамаат», признанного экстремистским в 2009 году за угрозу «межнациональной и межконфессиональной стабильности в российском обществе», и жалоба жителя Казани, которому прокуратура помешала основать ячейку суннитской организации, считающейся радикальной.

В Страсбург также обратились 12 адептов «Церкви сайентологии» и восемь организаций в разных городах России, связанных с сайентологами. Церковь как таковая не запрещена, но ее адепты жалуются на отказы в регистрации юрлиц и преследование за распространение литературы.

Адепты движения «Аум Синрикё» обжалуют прошлогоднее включение своей организации в перечень террористических. Движение стало широко известно после инцидента в метро Токио в 1995 году, когда адепты распылили на станциях токсичный газ. От отравления 12 человек погибли, несколько тысяч пострадали. В России против приверженцев «Аум Синрикё» было возбуждено несколько дел о хранении оружия, взрывчатки, приготовлении к теракту и о «создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан». Заявители указывают, что само их учение пропагандирует отказ от насилия, однако его запрет создает опасность уголовного преследования даже в случае простого отправления обрядов.

Также ЕСПЧ коммуницировал несколько жалоб, связанных с распространением религиозной литературы: исламских трудов, а также брошюр китайского движения «Фалуньгун».

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Все заявители обжалуют нарушение ст. 9 Европейской конвенции, где речь идет о свободе совести. Жалобы поданы в период с 2011 по 2017 год. Они были приняты к рассмотрению одновременно, поскольку речь идет об общей проблеме, пояснил РБК правовой аналитик ассоциации «Агора» Рамиль Ахметгалиев. По его словам, часто организации или тексты в России признают экстремистскими или террористическими заочно — суд проходит только с участием судьи и прокурора, а участники организаций или авторы текстов узнают о запрете только после возбуждения административного или уголовного дела. «Если государство говорит, что некая организация опасна, оно должно разъяснить это внятно, обеспечить открытость этого процесса и соблюсти процессуальные права людей, которые считают, что относятся к этой организации или движению», — добавил Ахметгалиев.

В апреле Верховный суд РФ по иску Министерства юстиции признал экстремистской организацией «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России»; в июле президиум инстанции подтвердил это решение. Запрет на деятельность затронул около 400 российских юрлиц «Свидетелей Иеговы» и около 175 тыс. последователей секты, утверждали представители управленческого центра. В июле Евросоюз призвал Россию обеспечить приверженцам учения свободу совести и собраний. При этом почти 80% россиян поддерживают запрет, следовало из летнего опроса «Левада-центра».

В реестре организаций, запрещенных за экстремистскую деятельность, сейчас 62 объединения. Большинство из них — неонацистские, националистические и фанатские группировки, региональные организации «Свидетелей Иеговы», а также «Нурджулар» и «Таблиги Джамаат». В реестре террористических организаций 27 наименований, практически все эти организации — исламистские. Исключений всего четыре: «Аум Синрикё», «Народное ополчение имени Минина и Пожарского» полковника Владимира Квачкова, украинский «Правый сектор» и неонацистская «Автономная боевая террористическая организация».

Автор: Маргарита Алехина.
Теги: ЕСПЧ , экстремизм , «Свидетели Иеговы» , «Аум Синрикё» , сайентологи
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