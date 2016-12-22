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Роскачество нашло проблемы у каждой пятой марки бутилированной воды
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Роскачество нашло проблемы у каждой пятой марки бутилированной воды
Общество, 11:56
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Роскачество нашло проблемы у каждой пятой марки бутилированной воды
Проведенная экспертами проверка выявила случаи несоответствия воды заявленным свойствам. В трех случаях обнаружилось повышенное содержание бактерий
Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Эксперты Роскачества (организация создана по распоряжению правительства России) провели проверку 58 наиболее популярных в России марок негазированной питьевой и минеральной воды. В сообщении организации отмечается, что в 12 случаях были выявлены различные нарушения действующего законодательства. Таким образом, «проблемной» оказалась каждая пятая из проверенных бутылок.

В Роскачестве пояснили, что отклонения по безопасности были выявлены лишь в трех случаях.

«В трех образцах выявлена повышенная бактериальная обсемененность («Архыз», «Эльбрус», Biovita). Важно отметить, что эта проблема может быть связана с условиями хранения или транспортировки на любом из этапов движения товара», — говорится в отчете экспертов.

Согласно выводам экспертов Роскачества, в проверенных им бутылках с водой марок «Архыз», «Эльбрус» и Biovita содержится слишком высокое количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. Однако это, как подчеркивается в отчете, не делает воду опасной для здоровья.

Еще в девяти случаях эксперты Роскачества выявили несоответствие реального содержания минеральных веществ в воде заявленным на маркировке бутылок свойствам или категории.

«Например, обнаружено не соответствующее маркировке содержание магния, кальция или бора, а в одном случае пострадала «общая минерализация». Учитывая, что производители открыто заявляли на маркировке воды об определенном количестве макро- и микроэлементов, несоответствие заявленным свойствам является введением потребителей в заблуждение», — подчеркивается в документе.

Несоответствие заявленным свойствам выявлено у воды под брендами Aparan (недостаток фтора), «Демидовская Люкс» (недостаток магния), Biovita (недостаток магния, слишком много кальция), Courtois (недостаток йода), «БэбиИдеал» (насыщенное содержание бора), «Архыз» (низкая концентрация гидрокарбонатов), «Живой ключ» (недостаток калия и фтора), «Семерикъ» (недостаток калия, магния и фтора), «Дикси» (недостаток магния и фтора), «Норда» (недостаток калия, кальция и фтора), «Улеймская» (насыщенность солевыми компонентами натрия), «Эльбрус» (недостаток калия).

Эксперты Роскачества обнаружили также, что больше всего нарушений допускают производители марок воды, претендующей на статус высшей категории.

«Статус воды высшей категории накладывает на продукцию высокие требования, которым по факту некоторые производители не смогли соответствовать. Чаще всего их вода была менее полезной для потребителя, чем того требовали обязательные требования к высшей категории. И если в первой категории питьевой воды проблем практически не было обнаружено (более того, эта категория больше других насыщена высококачественной продукцией), то в высшей категории нарушения были зафиксированы у подавляющего большинства товаров», — подчеркивается в сообщении Роскачества.

В то же время в отчете Роскачества отмечается, что все проверенные марки воды безопасны для здоровья потребителей, а отечественная вода ничем не уступает по своему составу зарубежным образцам, а зачастую превосходит их в качестве.

«Наша вода никогда не была плохой, где-то попалась случайная бутылка», — сказал РБК генеральный директор Biovita Александр Назаров. По его словам, Biovita — «особая, живая вода», которая требует особых условий хранения, избегая прямых лучей света. «Магазины часто не соблюдают условия хранения», — считает Назаров. «Мы изменили немного технологию производства, сейчас к нам нареканий нет», — добавил он.

Авторы: Евгений Калюков, Любовь Алтухова.
Теги: минеральная вода , Роскачество
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