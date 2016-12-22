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Лучшим драматическим сериалом по версии «Эмми» стал «Рассказ служанки»
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Лучшим драматическим сериалом по версии «Эмми» стал «Рассказ служанки»
Общество, 06:34
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Лучшим драматическим сериалом по версии «Эмми» стал «Рассказ служанки»
В Лос-Анджелесе состоялась 69 церемония вручения престижной телевизионной премии «Эмми». Главные награды получили сериалы «Рассказл служанки» и «Вице-президент»

Сериал-антиутопия «Рассказ служанки» получил престижную награду «Эмми» за лучший драматический сериал. Трансляцию ведет New York Times.

«Рассказ служанки» снят по одноименной книге канадской писательницы Маргарет Этвуд, вышедшей в 1985 году. Премьера сериала состоялась 25 апреля 2017 года, с тех пор вышло десять эпизодов. Сериал выпускает стриминговый сервис Hulu, которые позволяет смотреть телешоу по подписке. Лучшей актрисой драматического сериала признана Элизабет Мосс, которая играет главную роль в «Рассказе служанке».

Сериал HBO «Игра престолов», который дважды побеждал в этой номинации, в этот раз на награду не претендовал. На награду номинировались также «Мир Дикого Запада», «Лучше звоните Колу», «Корона», «Карточный домик», «Очень странные дела» и «Это мы».

Главной комедией по версии «Эмми» в 2017 году стал политический сериал HBO «Вице-президент» с Джулией Луи Дрейфус в главной роли. Вышло уже шесть сезонов «Вице-президента», но сериал продлили еще на год.

«Эмми» за лучшую мужскую роль в драматическом сериал получил Браун Стерлинг, сыгравший афроамериканца, усыновленного белой семьей, в драме NBC «Это мы».

Награду за лучший телевизионный фильм получил эпизод «Сан-Джуниперо» сериала «Черное зеркало». Он был засчитан как отдельный фильм. Лучшим мини-сериалом признан «Большая маленькая ложь», а сыгравшая в нем Николь Кидман получила «Эмми» как лучшая актриса в мини-сериале.

Как отмечает NYT, сериалы производства HBO получили больше всего наград.

Актер Алек Болдуин премию «Эмми» как лучший комедийный актер второго плана за пародию на президента США Дональда Трампа в комедийном телешоу Saturday Night Live. «Главной телезвездой прошедшего года стал Дональда Трампа — и Алек Болдуин, очевидно», — заметил ведущий церемонии Стивен Колберт.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: «Эмми»
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