Правозащитники рассказали о неудобствах жизни замглавы ФСИН в СИЗО

Арестованный по делу о растрате замглавы ФСИН сообщил правозащитникам о неудобствах жизни в СИЗО, которые он, по его словам, осознал оказавшись за решеткой. Жаловаться на условия содержания он не намерен

Олег Коршунов (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олег Коршунов, арестованный по делу о растрате, встретился с правозащитниками Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) и рассказал им о недостатках жизни в СИЗО. Слова Коршунова передала зампредседатель ОНК Москвы Ева Меркачева. Коршунов находится в СИЗО «Лефортово».

По ее словам, Коршунов рассказал, что понял трудности жизни в СИЗО, когда сам там оказался.

«Коршунов встретил нас в обычной фуфайке, тюремной робе, поскольку, по его словам, все майки из СИЗО «Лефортово» не подошли ему по размеру», — сказал Меркачева.

Коршунов считает условия содержания достаточно жесткими, отметила она. В СИЗО для него запрещены или не получены «многие вещи», нет нормальных продуктов и диетического питания. По словам Меркачевой, Коршунов отметил, что «в стенах СИЗО начал многое понимать, что можно исправить».

По словам правозащитницы, Коршунов на свое пребывание не жалуется. Замглавы ФСИН спит в СИЗО в «в фуфайке, чтобы не замерзнуть». «Неудобные матрасы и отсутствует телевизор. Но жаловаться на это он не намерен», — сообщила Меркачева.

«Больше всего его радует, что в СИЗО к нему относятся хорошо, разговаривают на «вы», — добавила она. Он также выделил «хорошую медицину» в СИЗО и «нормальное отношение к нему».

В четверг, 14 сентября, Басманный суд Москвы арестовал замглавы ФСИН Олега Коршунова на два месяца, до 13 ноября.

Ему вменяется растрата 160 млн руб. на двух госконтрактах. По данным СКР, замглавы ФСИН организовал закупку сахара и автомобильного топлива для ведомства по завышенным ценам. По версии следствия, двое подчиненных Коршунова были его пособниками.

Замглавы ФСИН отказался признавать вину, заявив: «То, что вменяется мне в вину, сделать попросту невозможно». По его словам, документы о закупках «согласовываются всеми службами». «Чтобы [начальник одного из отделов управления тылового обеспечения ФСИН Алексей. — РБК] Данилов решил исправить цену и все службы это пропустили — такого быть не может», — утверждал обвиняемый на суде.

Высокую цену поставок он объяснял тем, что порядок закупок не предусматривал предоплаты.