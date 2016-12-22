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Росприроднадзор возбудил дело в отношении Московского НПЗ
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13:21
Артем Филипенок
Росприроднадзор возбудил дело в отношении Московского НПЗ
Росприроднадзор возбудил административное дело в отношении Московского НПЗ. В последние два дня в районе предприятия было зафиксировано значительное превышение уровня сероводорода

Росприроднадзор возбудил административное дело в отношении Московского нефтеперерабатывающего завода, который находится в столичном районе Капотня. Одной из причин стало отсутствие у предприятия утвержденного проекта нормативов предельно допустимых выбросов, сообщает агентство «Интерфакс».

«Росприроднадзор настаивает на необходимости разработки заводом планов поэтапного сокращения выбросов, в том числе и по сероводороду»,- заявил представитель Министерства природных ресурсов и экологии.

В свою очередь глава ведомства Сергей Донской заявил, что помимо Московского НПЗ Росприроднадзор и Генеральная прокуратура проверяют все крупные предприятия на юго-востоке столицы. «Проверять надо всех, кто мог бы выбросить сероводород. Здесь есть и другие организации»,- сказал он.

В последние два дня Мосэкомониторинг несколько раз фиксировал повышенный уровень загрязнения воздуха в Капотне и близлежащих районах Юго-Восточного округа Москвы. Так, в ночь на 18 мая датчик показал превышение нормы в 15 раз, а утром 17 мая – в 8,5 раз.

В ночь на 17 мая Мосэкомониторинг сообщил о том, что уровень сероводорода превышен в 51 раз. В МЧС это объяснили сломанным датчиком.

В январе этого года Генеральная прокуратура уже проводила проверку в связи с превышением количества сероводорода на юго-востоке Москвы. Таким образом надзорное ведомство пыталось установить источник загрязнения воздуха. 
Теги
сероводород, Росприроднадзор, Московский НПЗ
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