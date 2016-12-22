Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Главное
Светлана Алексиевич опровергла сообщение о своей смерти 12:33 В московском офисе группы компаний ПИК прошли обыски 12:54 В Турции перевернулся автобус с туристами из СНГ 11:03 Усманов обвинил Навального во лжи и назвал его неучем 10:42 Глава МИД Турции назвал недостаточными усилия НАТО по защите страны 12:18 В Ura.ru пришли с обыском по делу о клевете на экс-генпрокурора Скуратова 12:04 Конгресс США принял законопроект о санкциях против союзников Асада 05:49 Горняки в Забайкалье отказались выходить из шахты из-за задержки зарплаты 09:48 Хамитов не сможет войти в руководство «Башнефти» по приглашению Сечина 11:51 В США умер фронтмен группы Soundgarden Крис Корнелл 11:10 Богатейшие люди мира потеряли $35 млрд из-за скандала вокруг Трампа 02:43 Солиста «Би-2» привлекли к ответственности за хранение марихуаны 11:24 Российские правозащитники вывезли из Чечни более 40 геев 11:03
Лента новостей 13:23 МСК
Президент Армении отправил в отставку правительство республики Политика, 13:08 Лучшие предложения рынка наличной валюты  13:00   USD НАЛ. Покупка 57,70 Продажа 57,85 EUR НАЛ. 64,31 64,30 В московском офисе группы компаний ПИК прошли обыски Бизнес, 12:54 РЖД ответили на сообщения об отмене железнодорожного сообщения с Украиной Политика, 12:53 Курс евро на завтра  12:51 EUR ЦБ 63.9967 +1.0399 Курс доллара на завтра  12:51 USD ЦБ 57.4683 +0.7300 В Раде отклонили введение санкций против Януковича и его окружения Политика, 12:42 Светлана Алексиевич опровергла сообщение о своей смерти Общество, 12:33 В центре Москвы в аварии с маршруткой погибли два человека Общество, 12:27 ФАС возбудит дело против LG из-за цен на смартфоны Технологии и медиа, 12:24 Глава МИД Турции назвал недостаточными усилия НАТО по защите страны Политика, 12:18 В Свердловской области над колонией сбили квадрокоптер с телефонами Общество, 12:08 Курс фунта к доллару достиг семимесячного максимума Финансы, 12:08 Минюст назвал условия изъятия единственного жилья у должников Финансы, 12:07 В Ura.ru пришли с обыском по делу о клевете на экс-генпрокурора Скуратова Общество, 12:04 В Киеве красной краской облили памятник генералу Ватутину Политика, 12:01 Хамитов не сможет войти в руководство «Башнефти» по приглашению Сечина Бизнес, 11:51 «Спартак» сделал предложение бывшему защитнику «Барселоны» Спорт, 11:31 СМИ опубликовали видео с перевернувшимся в Турции автобусом с туристами Общество, 11:29 Facebook оштрафовали на €110 млн за обман при приобретении WhatsApp Технологии и медиа, 11:25 Солиста «Би-2» привлекли к ответственности за хранение марихуаны Общество, 11:24 В США умер фронтмен группы Soundgarden Крис Корнелл Общество, 11:10 Российские правозащитники вывезли из Чечни более 40 геев Общество, 11:03 В Турции перевернулся автобус с туристами из СНГ Общество, 11:03 Губернатор Забайкалья выехала к месту забастовки 80 шахтеров Общество, 10:53 Суд отказался прекратить рассмотрение иска Усманова к Навальному Политика, 10:49 Усманов обвинил Навального во лжи и назвал его неучем Политика, 10:42 Тренер «Зенита» назвал некорректными высказывания Виталия Мутко Спорт, 10:41
Светлана Алексиевич опровергла сообщение о своей смерти
Материалы по теме Светлане Алексиевич вручили Нобелевскую премию по литературе Лукашенко поздравил Алексиевич с присуждением Нобелевской премии
12:33
Евгений Калюков, Елена Смирнова
Светлана Алексиевич опровергла сообщение о своей смерти

Светлана Алексиевич

Фото: Christian Charisius / ТАСС
О смерти Нобелевского лауреата по литературе за 2015 год сообщило издание Le Figaro. Новость появилась в Twitter, ведущемся от имени министра культуры Франции Франсуаз Ниссен, но позже выяснилось, что аккаунт — фальшивка

Нобелевский лауреат по литературе за 2015 год Светлана Алексиевич опровергла корреспонденту РБК сообщение о своей смерти.

Нобелевский лауреат, писатель Светлана Алексиевич заявила РБК, что «хорошо себя чувствует» и о новостях о своей кончине, которые сегодня появились во французской Le Figaro, она узнала от журналистов.

«Кому такое захотелось распространять, даже не представляю. Мои книги перевели на корейский язык, и я сейчас в Сеуле на презентации», — сказала она.

Ранее в четверг о смерти писательницы сообщило издание Le Figaro, запись о смерти появилась также в Twitter, ведущемся от имени министра культуры Франции Франсуазы Ниссен. Свой пост в правительстве Ниссен заняла 17 мая 2017 года, до этого она руководила издательством Actes Sud, в котором печатались произведения Алексиевич.

Позднее в том же аккаунте появилось сообщение о том, что он создан в качестве розыгрыша итальянским журналистом Томмазо Де Бенедетти, который известен как создатель множества фейковых аккаунтов известных людей и автор множества фальшивых интервью со знаменитостями, на протяжении многих лет публиковавшихся итальянскими СМИ.

В 2012 году Бенедетти создал в Twitter фальшивый аккаунт министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, в котором сообщил о смерти президента Сирии Башара Асада. Сообщение о гибели сирийского диктатора было растиражировано СМИ и вызвало скачок котировок на нефтяном рынке. 

Теги
Светлана Алексиевич
Другие материалы РБК
7 удивительных российских деликатесов, которыми можно гордиться
В Санкт-Петербурге начали сносить здание с людьми внутри
Светская хроника: до Москвы дошла нашумевшая на весь мир вечеринка
Дочь московского чиновника блеснула на вечеринке в Турции (фото)
Больше штрафы, дороже страховки: водителей ждет масса нововведений
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку