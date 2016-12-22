Светлана Алексиевич опровергла сообщение о своей смерти

Нобелевский лауреат по литературе за 2015 год Светлана Алексиевич опровергла корреспонденту РБК сообщение о своей смерти.
Нобелевский лауреат, писатель Светлана Алексиевич заявила РБК, что «хорошо себя чувствует» и о новостях о своей кончине, которые сегодня появились во французской Le Figaro, она узнала от журналистов.
«Кому такое захотелось распространять, даже не представляю. Мои книги перевели на корейский язык, и я сейчас в Сеуле на презентации», — сказала она.
Ранее в четверг о смерти писательницы сообщило издание Le Figaro, запись о смерти появилась также в Twitter, ведущемся от имени министра культуры Франции Франсуазы Ниссен. Свой пост в правительстве Ниссен заняла 17 мая 2017 года, до этого она руководила издательством Actes Sud, в котором печатались произведения Алексиевич.
Позднее в том же аккаунте появилось сообщение о том, что он создан в качестве розыгрыша итальянским журналистом Томмазо Де Бенедетти, который известен как создатель множества фейковых аккаунтов известных людей и автор множества фальшивых интервью со знаменитостями, на протяжении многих лет публиковавшихся итальянскими СМИ.
В 2012 году Бенедетти создал в Twitter фальшивый аккаунт министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, в котором сообщил о смерти президента Сирии Башара Асада. Сообщение о гибели сирийского диктатора было растиражировано СМИ и вызвало скачок котировок на нефтяном рынке.