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Ася Сотникова
Солиста «Би-2» привлекли к ответственности за хранение марихуаны

Егор Бортник

Фото: Артем Коротаев / ТАСС
Солист группы «Би-2» Егор Бортник (Лева Би-2), задержанный накануне во время матча «Спартак» — «Терек», привлечен к административной ответственности за хранение марихуаны

Солист группы «Би-2» Егор Бортник (Лёва Би-2) привлечен к административной ответственности за хранение марихуаны, сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника полиции Москвы.

«В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении, он направлен для принятия решения в суд», — сказал источник. По его словам, общий вес пакетика с марихуаной, изъятого у музыканта, составил 0,5 гр.

О задержании фронтмена «Би-2» стало известно накануне, 17 мая. Как сообщал источник РБК в правоохранительных органах, Бортник был задержан на стадионе «Открытие Арена», где проходил футбольный матч «Спартак» — «Терек», за хранение «вещества, похожего на марихуану». После задержания музыкант был доставлен для разбирательств в отдел полиции по району Покровское-Стрешнево.

Директор группы «Би-2» Руслан Волков заявил РБК, что ему ничего не известно о задержании Бортника. «Участники группы сейчас находятся в отпуске. Лева со мной не связывался», — сказал он.

Празднование чемпионства «Спартака» на «Открытие Арене»


  

Теги
Москва, футбол, марихуана, Спартак, Би-2, хранение наркотиков, Егор Бортник, группа «Би-2», Лёва Би-2
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