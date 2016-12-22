В США умер фронтмен группы Soundgarden Крис Корнелл

Крис Корнелл Фото: Danny Moloshok / Reuters

Гитарист и вокалист одной из самых известных групп, работающих в стиле гранж, скончался через несколько часов после концерта в Детройте

В США в возрасте 52 лет скончался фронтмен группы Soundgarden Крис Корнелл, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя музыканта Брайна Бамбери.

По его словам, Корнелл скончался этой ночью в Детройте, где группа Soundgarden 17 мая давала концерт. Смерть музыканта, по словам его представителя, была «внезапной и неожиданной», ее причины пока не известны.

В сообщении, поступившем в агентство, отмечается, что родственники потрясены случившимся и просят СМИ воздержаться от вмешательства в их личную жизнь.

Крис Корнелл родился в Сиэттле в 1964 году и двадцатью годами позже создал вместе с Хиро Ямамото и Кимом Тайилом одну из самых известных групп города, получившую название Soundgarden. Уже в 1990 году группа получила за свой альбом Ultramega OK первую премию Grammy в номинации Best Metal Performance. В 1994 году альбом Superunknown вывел Soundgarden в лидеры чарта Billboard, а позднее телеканал VH1 поместил Soundgarden на 14-е место в списке 100 величайших исполнителей хард-рока.

В 1997 году было объявлено о распаде группы, после чего Корнелл записал свой первый сольный альбом, а затем стал вокалистом группы Audioslave, созданной бывшими инструменталистами группы Rage Against The Machine.

Вместе с Audioslave Корнелл выпустил три альбома, а в 2007 году объявил об уходе и возобновлении сольной карьеры. В 2010 году было объявлено о воссоединении Soundgarden, а в 2012 году вышел новый альбом — King Animal.

В феврале 2017 года Soundgarden объявила о начале тура по Северной Америке, до конца мая она должна была дать концерты в Огайо, Миссури, Колорадо, Техасе и Оклахоме. На назначенный на 19 мая концерт в Коламбусе все билеты были проданы заранее.