Поклонская записала видеообращение к Юрию Чайке

В нем депутат просит признать еще не вышедший на экраны фильм Алексея Учителя «Матильда» экстремистским и отозвать у него прокатное удостоверение

Наталья Поклонская (Фото: Алексей Павлишак / ТАСС)

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая на протяжении нескольких месяцев ведет борьбу против еще не вышедшего на экраны фильма Алексея Учителя «Матильда», в своем видеообращении просит генпрокурора Юрия Чайку принять меры для лишения фильма прокатного удостоверения и признания самой картины «провокационной и экстремистской». Ролик с обращением парламентарий опубликовала на своей странице в Facebook.

Видео: Наталья Поклонская / YouTube

В нем Поклонская подчеркивает, что обращается лично к генпрокурору от имени «десятков тысяч граждан России». Депутат просит его «внести документы прокурорского реагирования с целью отзыва прокатного удостоверения и признания самого фильма провокационным экстремистским материалом».

Поклонская объясняет, что именно от «проекта «Матильда» сегодня уже наступили «поджоги кинотеатров, машин, покушения на взрывы, призывы к сожжению людей, введение черных списков, угрозы, молитвенное стояние верующих всей России против фильма, митинги, карикатуры, постановки стриптиз-шоу, высмеивающих православных святых и верующих людей».

Тем, кто выступает в поддержку Учителя, Поклонская сказала: «Не надо путать свободу самовыражения с посягательством на историческую правду и нравственные основы».

«Сегодня россияне осознают себя частью большого многонационального народа, его традиции и культуры, как это было при государе, которого фильмом представляют безвольным человеком, теряющим сознание от вожделения к женщине, к балерине, к танцовщице», — возмущается Поклонская.

По мнению депутата, создатели фильма хотят заставить россиян «мириться с изрядной порцией мерзости, неуважения и попыткой в очередной раз показать нам же за наши деньги, что мы не в силах постоять за свою веру, ценности и родину». Депутат подчеркивает, что граждане, не желающие мириться с этим подходом, просят защиты у генпрокурора.

Поклонская также отметила, что «вылитые на нее порции грязи» на нее «не действуют». «Послушайте, не тратьте сил. Вам не поможет, а на меня не действует. Закалка хорошая — прокурорская», — обратилась депутат к своим оппонентам.

В конце обращения парламентарий добавила, что направляет генпрокурору документы, которые, по ее мнению, свидетельствуют о факте подлога или халатности при выдаче прокатного удостоверения «Матильде».

Накануне Генпрокуратура ответила на запрос Поклонской по поводу проверки «сомнительных схем» при финансировании «Матильды». Надзорное ведомство отчиталось, что не нашло нарушений на этот счет.