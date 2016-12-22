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Лайнер МС-21 впервые прилетел из Иркутска в московский аэропорт
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Лайнер МС-21 впервые прилетел из Иркутска в московский аэропорт
Общество, 17:45
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Лайнер МС-21 впервые прилетел из Иркутска в московский аэропорт
За шесть часов полета самолет преодолел около 4,5 тыс. км и приземлился в Жуковском, где продолжатся испытания машины
Фото: Татьяна Белякова / ТАСС

Первый опытный самолет МС-21-300, построенный на Иркутском авиационном заводе, впервые приземлился на аэродроме в Жуковском, совершив беспосадочный перелет продолжительностью шесть часов.

«Полет прошел в штатном режиме. Все системы работали без сбоев», — пояснил командир воздушного судна, летчик-испытатель Олег Кононенко, слова которого цитирует пресс-служба корпорации «Иркут».

По словам генерального конструктора корпорации Олега Демченко, длительный перелет подтвердил соответствие самолета заявленным характеристикам, но их проверка будет продолжена в ходе испытаний в Жуковском.

«Специально для базирования самолетов МС-21 построен новый ангар, в котором создан современный комплекс сбора, обработки и хранения полетной информации, регистрируемой в процессе проведения летных и наземных испытаний», — пояснил Демченко.

Первый МС-21 впервые поднялся в небо 28 мая 2017 года, в настоящее время на Иркутском авиазаводе строятся еще четыре самолета, которые планируется подключать к испытаниям со следующего года.

Фото: Корпорация «Иркут»

Начать серийное производство лайнеров МС-21 планируется в 2018 году, начать поставки самолетов заказчикам — в 2019-м. В августе 2017 года президент ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Юрий Слюсарь говорил, что к 2024 году компания надеется довести объемы строительства МС-21 до 70 машин в год.

«В будущем мы надеемся увидеть новейший российский самолет в Жуковском уже с пассажирами», — говорится в сообщении на официальной странице аэропорта в сети Facebook.

МС-21-300 — ближнесреднемагистральный пассажирский самолет нового поколения, способный взять на борт от 163 до 211 пассажиров.

Презентация российского пассажирского самолета МС-21. Фоторепортаж Еще 5 фото
Фотогалерея

Автор: Евгений Калюков.
Теги: гражданские самолеты , МС-21 , «Иркут» , аэропорт Жуковский
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