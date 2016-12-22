Как у диссертации Мединского появились две команды оппонентов

Минкультуры поспорило с «Новой газетой» о том, кто же был оппонентами Владимира Мединского на защите докторской диссертации. Разночтения объясняются ошибкой секретаря, заявили в университете, или подлогом, возразили эксперты

Две версии автореферата

Министерство культуры (Минкультуры) опровергло информацию «Новой газеты» о том, что оппоненты диссертации главы ведомства Владимира Мединского не участвовали в ее защите, состоявшейся в 2011 году. Пресс-секретарь Мединского Ирина Казначеева сообщила РБК, что у работы были другие официальные оппоненты, а «Новая газета» ссылается на черновую версию автореферата министра.

В копии автореферата докторской диссертации Мединского, которую РБК предоставило Минкультуры, указаны три оппонента министра — докторы исторических наук Анатолий Королев, Владимир Семин и Владимир Тымчик. По версии «Новой газеты», в качестве оппонентов защиты выступали докторы исторических наук Александр Борисов, Владимир Лавров и Басир Гасанов. Гасанов умер в 2013 году. Другие два историка заявили «Новой», что не имели отношения к научной работе Мединского.

Лавров подтвердил РБК свое заявление. «Никогда такого не было [не был оппонентом], а узнал я об этом осенью 2016 года, когда в Уральском университете должны были разбирать диссертацию Мединского. Тогда мне сказали, что я значусь оппонентом, хотя официального согласия не было», — рассказал Лавров. Он уточнил, что министр советовался с ним по теме диссертации и спрашивал про возможность стать оппонентом. Лавров обратил внимание, что его научные интересы не совпадают с темой работы Мединского — «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII веков». «Я сказал, что это нежелательно, надо чтобы оппонент занимался схожей темой, а я пишу про русские революции», — пояснил историк.

Пресс-секретарь Мединского Ирина Казначеева настаивает, что автореферат, предоставленный Минкультуры, — это последний вариант работы министра. Поэтому оппонентами необходимо считать ученых, указанных именно в этом документе. Она уточнила, что к Борисову и Лаврову обращались, как к возможным оппонентам, но в итоге диссертационный совет назначил Мединскому других экспертов. «Более узких по этой теме», — заявила она РБК.

Доктор исторических наук Владимир Семин подтвердил РБК, что был оппонентом Мединского. «Я был его оппонентом года четыре назад и был последним кто выступил, как оппонент», — заявил Семин. Он уточнил, что не слышал фамилий Борисова, Лаврова и Гасанова на защите. «Я удивлен этим нападкам и не знаю откуда это идет», — добавил историк. Связаться с Королевым и Тымчиком РБК не удалось.

Копия документа

Заместитель председателя диссертационного совета Российского государственного социального университета (РГСУ) ​​​, в котором защищался Мединский, Николай Старостенков отказался говорить с РБК. ТАСС он заявил, что официальными оппонентами были Семин, Тымчик и Королев. «Я могу утверждать это как непосредственный участник заседания, на котором проходила защита диссертации», — сказал он. По его мнению, путаница в диссертациях могла возникнуть из-за ошибки секретаря диссовета, который вывесил черновой вариант автореферата. ​«Официальный автореферат с указанием корректных фамилий находится в Российской государственной библиотеке (РГБ)», — указал Николай Старостенков.

Непонятно, где хранится версия автореферата Мединского, которую сегодня разослал Минкультуры, поскольку в РГБ в автореферате фигурируют Гасанов, Лавров и Борисов, рассказал РБК эксперт «Диссернета» Иван Бабицкий, который еще в 2016 году подавал заявление о лишении министра степени в связи с «абсурдностью» его диссертации. «Перед подачей заявления о лишении Мединского степени, я специально сделал копии его автореферата в РГБ и заверил их у ученого секретаря библиотеки. Они хранятся в «Диссернете», — заявил он. Копия второй и третьей страницы этого документа есть у РБК. На сайтах Высшей аттестационной комиссии (ВАК) и РГСУ представлены версии автореферата с Гасановым, Лавровым и Борисовым.

Если после рассылки автореферата по библиотекам был изменен состав оппонентов (их утверждает диссертационный совет вуза, в котором защищается ученый), то всю процедуру защиты надо начинать сначала, указывает Бабицкий. «Нельзя менять оппонентов как перчатки. Если диссертация была разослана в библиотеки с одним составом оппонентов, а защита прошла с другим, то она не может считаться действительной», — полагает он. Сооснователь «Диссернета» Андрей Заякин подтверждает, что положение о порядке присуждения ученых степеней запрещает менять оппонентов после рассылки автореферата.

Бабицкий обратил внимание на то, что все оппоненты, которые значатся в версии автореферата Минкультуры, специализируются на XX веке и не являются специалистами по теме, которую защищал Мединский. Докторская диссертация Тымчика, согласно информации в каталоге РГБ, посвящена Гражданской войне 1918-1922 годов. Королева — политике КПСС по повышению роли государственных органов и общественных организаций в коммунистическом воспитании молодежи. Докторскую Семина обнаружить не удалось. Его кандидатская написана по теме «Деятельность Коммунистической партии по пропаганде ленинского военно-теоретического наследия в годы Великой Отечественной войны».

Заявление о лишении Заявление о лишении Мединского ученой степени доктора по истории в 2016 году подали Иван Бабицкий и докторы исторических наук — Константин Ерусалимский и Вячеслав Козляков. Замечания заявителей касались научной методологии министра, которую тот использовал в диссертации. Мединский в работе оценивает исторические события, взвешивая их «на весах национальных интересов России», что противоречит научному подходу, который предполагает объективность и безоценочность в анализе материала, указывали они. Их заявление рассматривали в трех диссоветах — в Уральском федеральном университете, МГУ им.М.В. Ломоносова и в Белгородском государственному университете, пока последний не принял решение сохранить за Мединским ученую степень. Экспертный совет ВАК не согласился с выводами белгородских историков и наоборот, рекомендовал лишить Мединского степени истории. Окончательное решение по этому вопросу примет президиум ВАК 20 октября.

Вопрос ответственности​

Заякин и Бабицкий настаивают на том, что защиту Мединского следует считать недействительной. «Варианта два: либо оппонентов действительно поменяли после того, как разослали в библиотеки автореферат, и тогда это нарушает положение о порядке защиты диссертации, либо сейчас нам будут доказывать, что изначально в библиотеки поступили авторефераты с тем составом оппонентов, который сегодня огласил Минкультуры. Тогда уже можно говорить о подлоге», — заметил Бабицкий.

Историей с двумя авторефератами министра заинтересовалась партия «Яблоко», которая направила обращение в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет России с просьбой проверить деятельность Министерства образования и науки в период защиты Мединского. По мнению члена федерального политкомитета и председателя регионального отделения «Яблока» Сергея Митрохина, речь может идти о подлоге (ст. 292 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до двух лет.

Научный консультант Мединского академик РАН, бывший ректор РГСУ Василий Жуков уверен, что спор вокруг диссертации Мединского носит ненаучный характер и направлен на снятие министра. «Владимир Ростиславович не вызывал ни у кого интереса, пока был депутатом, но атака на него началась, после того, как он стал министром». ​