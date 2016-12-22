Щиты для Росгвардии со встроенными шокерами подготовили к испытаниям

Уже в 2018 году снабженные электрошокерами щиты могут быть приняты на вооружение

Фото: marchgroup.ru

Российские правоохранительные органы уже в 2018 году могут принять на вооружение щиты со встроенными электрошокерами, сообщает «Интерфакс».

«Сейчас мы ждем на ближайшее время государственные испытания, а дальше это чисто бумажная работа. Если все будет хорошо, то ждем постановки на вооружение. Заинтересованность уже есть», — рассказала журналистам гендиректор разработавшей щиты компании «МАРТ Групп» Екатерина Столяревская.

По ее словам, решение о том, где именно применять такие щиты, будет принимать руководство правоохранительных органов.

«Заинтересовались в первую очередь оперативные органы: ОМОН, подразделения Росгвардии, в рамках МВД тоже есть структуры, которые могли бы воспользоваться подобными изделиями», — сказала Столяревская.

На сайте разработчика отмечается, что электрошоковые щиты «Скала» призваны «облегчить работу полиции» во время массовых беспорядков, схваток с футбольными фанатами или во время несанкционированных митингов.

«По поверхности щита проходит разряд, это сделано для того, чтобы нельзя было выхватить щит и чтобы при необходимости самого агрессивного противника остановить», — пояснила Столяревская.

В материалах «МАРТ Групп» отмечается, что токопроводящие полосы на внешней поверхности щита расположены таким образом, что при пуске тока появляется хорошо заметный искровой разряд, оказывающий психологическое влияние на противников полиции.

В 2015 году глава пресс-службы внутренних войск МВД Василий Панченков говорил, что пробная партия щитов со встроенными шокерами была закуплена для изучения их возможностей. При этом Панченков заверил, что внутренние войска МВД не будут применять новые щиты со встроенными электрошокерами на массовых мероприятиях.