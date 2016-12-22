Кобзон, Церетели и Oxxxymiron поручились за Серебренникова

Пресс-служба «Гоголь-центра» распространила новый список тех, кто поручился за режиссера Кирилла Серебренникова. В списке — более 30 новых фамилий, в том числе Иосиф Кобзон и рэпер Oxxxymiron

Кирилл Серебренников (Фото: Михаил Воскресенский / ТАСС)

Новый список поручителей «Гоголь-центр» обнародовал перед началом заседания Басманного суда Москвы, где во вторник, 17 октября, рассматривается ходатайство следствия о продлении домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову, подозреваемому в причастности к хищению госсредств, передает корреспондент РБК.

В обнародованном списке — 31 фамилия. Это певец Иосиф Кобзон, актеры Олег Басилашвили, Сергей Юрский, Сергей Безруков, Гоша Куценко, Вениамин Смехов, актрисы Алиса Фрейндлих, Марина Неелова. Также за режиссера поручились режиссеры Павел Лунгин, Борис Хлебников, Вадим Абдрашитов, Станислав Говорухин, музыкант Борис Гребенщиков, продюсер и музыкант Александр Цекало, художник Зураб Церетели, рэпер Oxxxymiron и другие деятели культуры.

Кобзон в беседе с РБК объяснил свой шаг так: «[Поручился], потому что он [Кирилл Серебренников] талантливый художник. Он сейчас в процессе постановки спектакля в Большом театре. Пусть суд разбирается, прав он или нет, а мы просили, чтобы его пускали на репетиции, чтобы до того, как суд примет окончательное решение, дали возможность художнику закончить свою работу», — пояснил Кобзон.

«Нужно дать ему [Кириллу Серебренникову] возможность заниматься работой», — заявил РБК поручившийся за режиссера народный артист СССР Олег Басилашвили.

В начале сентября за Серебренникова поручились 30 деятелей культуры, среди которых Татьяна Тарасова, Владимир Спиваков, Марк Захаров, Инна Чурикова, Глеб Панфилов, Валерий Тодоровский, Валерий Меладзе, Наталья Водянова, Михаил Ширвиндт, Александр Ширвиндт, Игорь Костолевский, Александр Сокуров, Андрей Звягинцев, Татьяна Друбич и некоторые другие.

До этого о готовности поручиться за режиссера заявили актриса Чулпан Хаматова, певец Филипп Киркоров, журналисты Иван Ургант и Андрей Малахов, директор Большого театра Владимир Урин.

Серебренникову вменяют причастность к хищению 200 млн руб., которые были выданы государством на реализацию культурного проекта «Платформа» в 2011–2014 годах. Режиссер свою вину отрицает. Фигурантами этого дела также являются бывший генеральный продюсер «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, экс-бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева и экс-гендиректор студии Юрий Итин. Серебренников находится под домашним арестом, остальные фигуранты — под стражей.

РБК следит за ходом заседания по продлению домашнего ареста Серебренникову в онлайн-трансляции.