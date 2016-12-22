Россияне заявили о равных обязанностях родителей по воспитанию детей

Мужчины и женщины в России придерживаются схожих взглядов на то, кто должен заниматься воспитанием детей в семье и выполнять домашние обязанности. При этом 64% российских мужчин считают, что должны быть основными кормильцами семьи

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, посвященный теме семейных ролей. Согласно данным опроса, 84% россиян считают, что делить обязанности по воспитанию детей и уходу за ними должны оба родителя, причем этот ответ выбирают подавляющее большинство респондентов во всех возрастных группах (более 80%).

Исключительно «женским делом» называют воспитание детей 15% опрошенных, только мужским — 1%. Для сравнения, десять лет назад, в 2008 году, о том, что детей должны воспитывать оба родителя, заявили 72% респондентов.

Вести домашнее хозяйство должны оба супруга, считают 74% россиян. О том, что поддержанием чистоты и другими домашними заботами должна заниматься женщина, заявили 17% опрошенных. О том, что это обязанность мужчин, — 7% респондентов.

Представление о том, что мужчина должен содержать семью, поддержали более половины россиян — 54%. Еще 1% опрошенных считает, что такую роль должна взять на себя женщина. Представление о том, что работать и приносить доход семье должны и мужчина, и женщина, подержали 43% россиян.

Социологи также отмечают, что, если в вопросе о том, кто в семье должен заниматься домашним хозяйством и воспитанием детей серьезной разницы в ответах мужчин и женщин зафиксировано не было, то при ответе на вопрос о том, кто должен заниматься обеспечением семьи, такая разница есть.

Мужчины чаще женщин заявляют о том, что деньги должен приносить в первую очередь муж — 64% против 45%. При этом среди респондентов разных возрастов выше всего эта доля в группе 25-34-летних (62%).

«Большинство представителей «сильного пола», выражая готовность участвовать в воспитании детей и работах по дому, продолжают видеть себя основными добытчиками. В молодых семьях, находящихся на пике репродуктивного периода, мужчина продолжает выступать в качестве надежной опоры для семьи, обеспечивая ей финансовую стабильность, которая является одним из ключевых факторов принятия решения о рождении детей», — отмечает эксперт ВЦИОМ Елена Михайлова.

Михайлова также указывает, что на результатах исследования сказалась полиэтничность России. Есть «группы, четко следующие традиционным нормам при распределении домашних обязанностей», отмечает социолог.

Телефонный опрос проходил 1-3 октября среди россиян в возрасте старше 18 лет. В исследовании приняли участие 1800 респондентов, чьи мобильные и стационарные телефоны зарегистрированы на территории России. Размер погрешности не превышает 2,5%.