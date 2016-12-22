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Поклонская заявила о проверке финансирования «Матильды» в Фонде кино
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Поклонская заявила о проверке финансирования «Матильды» в Фонде кино
Конфликт вокруг «Матильды», 08:09
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Поклонская заявила о проверке финансирования «Матильды» в Фонде кино
Наталья Поклонская заявила, что Фонд кино проверяет госрасходы на «Матильду» и уже, как утверждает депутат, установлено, что субсидии на картину выделены «в нарушение порядка». Источник РБК в Фонде кино эту информацию опроверг
Наталья Поклонская (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

По утверждению депутата Госдумы Натальи Поклонской, Фонд кино проводит проверку использования средств, выделенных на производство фильма Алексея Учителя «Матильда». Об этом она сообщила РБК.

В недавнем сообщении Генпрокуратуры, что нарушений при финансировании фильма не выявлено, новые факты еще не исследованы, сказала депутат. Опубликованный 16 октября ответ надзорного ведомства Поклонская получила еще летом, а свой последний запрос направила 10 октября.

Как рассказала депутат, у нее есть официальный документ для внутреннего пользования из правительства о том, что начиная со 2 октября Фонд кино начал проверку «Матильды» на целевое использование выделенных средств.

«Уже установлено, что решение о выделении денежных средств и субсидий для «Матильды» было принято в нарушение порядка в связи с тем, что имеются неисполненные обязательства у ТПО «Рок» (творческо-производственное объединение, киностудия Алексея Учителя. — РБК) по согласованию с Минкультом по предыдущему фильму «Сокровище Ермака», — заявила депутат. В связи с этим, утверждает она, финансирование и выделение госсредств на создание «Матильды» «необоснованны и противоречат требованиям законодательства».

В Генпрокуратуру направлялись ее запросы и обращения граждан, «по которым будут предоставлены ответы», добавила депутат.

РБК направил запрос в Фонд кино. Источник РБК, знакомый с деятельностью фонда, пояснил, что все фильмы, которые получают оттуда госфинансирование, сдают первичную документацию, подтверждающую целевое расходование средств. По словам собеседника РБК, речи о проверке целевого использования средств нет.

В понедельник, 16 октября, Генпрокуратура объявила об отсутствии нарушения закона при выделении госсредств на финансирование «Матильды». Ранее Поклонская утвержда​ла, что оно проводилось с использованием «сомнительных схем». Депутат со ссылкой на данные Счетной палаты сообщала РБК, что стоимость фильма составляет 814 млн руб., из которых 280 млн выделило государство.

Адвокат Алексея Учителя Константин Добрынин говорил РБК, что словами о «схемах» финансирования Поклонская пытается отвлечь внимание от «экстремистских» действий противников фильма «и подменить контекст обсуждения вопросом финансирования картины».

По словам Добрынина, он направлял заявление от имени Учителя директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой проверить Поклонскую на связь с противниками фильма, которые 31 августа подожгли студию режиссера, а затем, 11 сентября, сожгли автомобиль самого адвоката.​

Авторы: Павел Казарновский, Илья Немченко.
Теги: Наталья Поклонская , Фонд кино , «Матильда»
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