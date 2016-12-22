Коалиция США обвинила Россию в авиаударе по сирийским оппозиционерам

Возглавляемая США коалиция обвинила российские ВКС в нанесении удара по позициям сирийских повстанцев, которые вместе с коалицией сражаются с ИГ. По их данным, удар был нанесен близ Дейр-эз-Зора

Ополчены «Сирийских демократических сил» (Фото: Rodi Said / Reuters)

Поддерживаемые США ополчены из «Сирийских демократических сил» (SDF), сражающиеся вместе с международной коалиции против «Исламского государства» (запрещена в России), подверглись авиаудару со стороны российских ВКС близ города Дейр-эз-Зор. Об этом говорится в заявлении коалиции, опубликованном на сайте Пентагона.

«Примерно в 12:30 по Гринвичу сегодня [16 сентября] российские силы нанесли удар восточнее от реки Евфрат в Сирии около Дейр-эз-Зора, в результате чего получили ранения бойцы партнеров коалиции», — сказано в заявлении.

В нем утверждается, что российская сторона знала о расположении в этом районе SDF и советников из коалиции.

«Наши силы к востоку от Евфрата пострадали от ударов со стороны российских самолетов и сирийских сил, нацеленных на наши подразделения в промышленной зоне», — говорится в заявлении SDF, которое приводит Reuters.

В заявлении на сайте Пентагона также приводятся слова командующего коалицией генерал-лейтенанта Пола Фанка. Он подчеркнул, что российско-американский канал связи по предотвращению инцидентов в Сирии «работает 24 часа в сутки». «Мы прикладываем все наши усилия, чтобы предотвратить ненужную эскалацию среди сил, которые считают ИГ нашим общим врагом», — добавил он.

Комментариев со стороны российского Минобороны и Дамаска пока не последовало.

О том, что армия Сирии при поддержке ВКС России сняла трехлетнюю блокаду с города Дейр-эз-Зор, стало известно 5 сентября. Reuters отмечает, что сирийские войска ведут наступление с запада, а SDF продвигается к Дейр-эз-Зору с востока. Коалиция заявила, что SDF не планирует входить в Дейр-эль-Зор, добавляет агентство.